Adamello, un mondo di neve

La stazione è situata a cavallo tra l'Alta Valle Camonica, in Lombardia, e l'Alta Val di Sole, in Trentino: il suo cuore è tra Pontedilegno e il Tonale, ma comprende anche le località di Temù e ghiacciaio Presena, per uno splendido carosello sciistico immerso nella natura incontaminata del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco dell'Adamello.

Le piste di Pontedilegno sono molto apprezzate dagli sciatori esperti: offrono tracciati piuttosto impegnativi, disegnati all'interno del bosco. Sono però collegate con quelle di Temù, particolarmente ampie e panoramiche, e con quelle del Passo Tonale, grazie a una veloce cabinovia che congiunge le due stazioni in soli 15 minuti. Il Passo Tonale ha “tenuto a battesimo” intere generazioni di sciatori grazie alle sue piste facili ed in campo aperto, prive di alberi con il cielo come unica copertura.

Grazie a un'altra cabinovia si arriva sul ghiacciaio Presena a 3.000 metri di quota: anche qui i tracciati sono piuttosto impegnativi, per una stagione che prosegue in quota fino alla tarda primavera. Parte proprio da qui una delle piste più lunghe d'Europa: dai 3.000 mt del ghiacciaio ai 1.250 mt di Pontedilegno, per 11 km di grande sci e divertimento. Il comprensorio Adamello Ski fa parte anche del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello Brenta, per un totale di 380 km di piste (insieme a Madonna di Campiglio-Folgarida-Marilleva-Pinzolo; Pejo; Andalo-Fai della Paganella; Monde Bondone; Folgaria-Lavarone).



Chi cerca esperienze adrenaliniche può lanciarsi in spericolare acrobazie nell'Adamello Freestyle Arena al Passo Tonale, con snowpark e pista da skicross. Al di fuori delle rotte classiche, i più avventurosi trovano poi alcuni dei più spettacolari fuoripista delle Alpi (Pisgana, Cantiere, Vescasa), ma anche la possibilità di praticare lo sci alpinismo. Ci sono infine splendide cascate di ghiaccio da scalare: le Guide alpine, veri professionisti della montagna, sono a disposizione per accompagnare gli escursionisti e per regalare a tutti grandi emozioni in completa sicurezza.



Chi preferisce sciare in modo disteso, prendendosi anche qualche pausa, può fare uno spuntino in alta montagna e fermarsi per ammirare il paesaggio in uno dei numerosi rifugi disseminati lungo le piste di tutto il carosello sciistico, dove si possono trovare piatti tipici e ambienti allegri ed accoglienti.



Tante le iniziative per le famiglie e per i bambini. I più piccoli possono ricevere il loro battesimo della neve nel coloratissimo Fantaski in compagnia dei maestri delle Scuole di sci Pontedilegno-Tonale e Tonale-Presena e nei campi scuola riservati ai principianti, mentre i loro genitori sono liberi di sciare o coccolarsi con bagni di sole ad alta quota o nei centri wellness dei vari hotel.



La natura con i suoi spazi incontaminati offre poi un magnifico scenario in cui praticare attività alternative e complementari allo sci, come passeggiate con le ciaspole lungo i numerosi itinerari segnalati, oppure passeggiate sulle slitte trainata dai cani husky della Scuola di Sleddog del Tonale. Infine, ci sono aree per lo snow kite, ice karting su pista di ghiaccio (anche per i bambini e anche in notturna) e gite in motoslitta, mentre chi ama lo sci di fondo trova splendide piste a Pontedilegno (5 km.) e a Vermiglio, (22 km.), oltre alla Scuola Sci e a tutto quello che serve per il noleggio. A Vermiglio è possibile anche sciare in notturna.



La giornata sulla neve si conclude degnamente nei locali più modaioli con l'après ski e nel divertimento più sfrenato nelle discoteche e nei pub dalla tipica atmosfera internazionale. Gli amanti dello shopping trovano nell'isola pedonale e nella piazzetta di Pontedilegno, elegante “salotto” mondano, un'ampia selezione di negozi con le migliori griffe.



