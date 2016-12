Ad Arabba nelle Dolomiti si scia stress free

Ad Arabba Siamo nel cuore delle Dolomiti, circondati da alcune tra le vette più famose dell'intero arco alpino e uniche al mondo per la particolarità della loro bellezza paesaggistica: Piz Boè, Sass Pordoi e, dall'altra parte, Col di Lana e, più oltre, Falzarego, cime che rendono Arabba un luogo dove perdersi tra pareti solenni e imponenti e lasciarsi sedurre dai loro colori, ora vividi di aria cristallina, ora intensi di un tramonto infuocato. Sensazioni uniche, che hanno portato l'Unesco a riconoscere le Dolomiti come Patrimonio Naturale mondiale dell'Umanità.



Skitour da sogno - La località è una delle porte d'accesso al SellaRonda, il più noto skitour delle Dolomiti che tocca i Passi Sella, Pordoi, Campolongo e Gardena. Ed è anche il punto di partenza ideale per il Giro della Grande Guerra, apprezzato itinerario sciistico attorno al Col di Lana e ad altri luoghi simbolo del primo conflitto mondiale, tra postazioni, linee delle trincee e reperti di guerra. Gli sciatori più esperti hanno a disposizione le piste nere di Portavescovo e, infine, il ghiacciaio della Marmolada per un'esperienza di sci unica, a 3200 metri. Arabba disone inoltre di 18 Alberghi declinati su ogni categoria, 12 garnì dal sapore tipicamente alpino e vari altri esercizi (tra residence, appartamenti, agriturismi e affittacamere permettono ad Arabba di mettere a disposizione degli ospiti circa 2700 posti letto, in grado di accontentare ogni esigenza.



Niente stress - Il tutto con una particolarità che fa la differenza: gli impianti di risalita sono tutti “a misura d'uomo”, nel senso che tutte le partenze sono facilmente raggiungibili a piedi da ogni angolo del paese. Una comodità che evita i fastidi dell'auto (tempi di spostamento, code, parcheggi, portasci eccetera). Ad Arabba, la vacanza è rigorosamente “stress free”. Anche nel prezzo: molte e vantaggiose le opzioni di skipass, con possibilità di acquistare tessere giornaliere, plurigiornaliere, settimanali e stagionali, offerte per tutta la famiglia e altro ancora.



Pacchetti vacanza - Arabba ha preparato inoltre alcuni pacchetti vacanza con promozioni e facilitazioni. Dolomiti Super Sun: dal 19/03 a fine stagione 2016, 7 giorni di vacanza sulla neve al prezzo di 6 e skipass per 6 giorni al prezzo di uno da 5 giorni; quindi Dolomiti Superski Kids: dal 19/03 a fine stagione 2016 vale la promozione SkiSpecial for Kids: per i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 28/11/2007) lo skipass e l'alloggio sono in omaggio se abbinato all'acquisto contestuale di uno skipass per adulti. I ragazzi fino a 12 anni (nati dopo il 28/11/2003) pagano metà prezzo.



