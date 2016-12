A Cortina è partita la stagione bianca

Infatti, grazie alle prime copiose nevicate e alle basse temperature, gli impianti di innevamento programmato sono in funzione anche a valle. Sono aperte la Funivia Faloria, la Seggiovia Vitelli e la Pista Tondi. “Operativo” anche il Rifugio Faloria, dove sarà possibile fare una sosta rigenerante nell’ampia terrazza solarium con splendida vista panoramica. Le prime discese in pista in 5 Torri si potranno fare dal 26 novembre (condizioni neve e meteo permettendo), a pochi passi dalle trincee della Grande Guerra, visitabili anche in inverno. Il 3 dicembre sarà il turno dell’intera area Socrepes-Cristallo-Col Gallina-Tofana e, entro quella data, apriranno anche gli impianti Tofana-Freccia nel Cielo. La funivia del Lagazuoi aprirà il 20 dicembre e, due giorni dopo, il 22 dicembre, apriranno anche il Pocol, la seggiovia Fedare-Giau e lo skilift Guargnè (condizioni neve e meteo permettendo).



Freeride e Snowkite - Anche quest’inverno tante sono le proposte presentate dalla Regina delle Dolomiti per gli amanti dello sci: è possibile spaziare dallo sci d’alpinismo a quello di fondo, dedicarsi allo snowboard o provare l’ebbrezza dello snowkite oppure, per i più coraggiosi, provare il freeride nelle aree dedicate o in occasione dei numerosi appuntamenti a tema. Inoltre, La Regina delle Dolomiti offre, grazie a due snowpark, la possibilità agli amanti del freestyle di cimentarsi in questa disciplina alternando salti, half pipe, tricks, rails e percorsi boardercross. Nell’area del Faloria si trova il Freestyle Station Faloria mentre, sul versante opposto a Son Dei Prade, è situato il Cortina Snowpark.



Sci di fondo - Gli appassionati dello sci di fondo, sia che si tratti di tecnica classica o libera, possono praticare questa disciplina sui 75 km di piste percorribili tra i boschi della Conca Ampezzana. Tracciati adatti a tutti: principianti e professionisti possono lanciarsi nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo con i suoi 11.000 ettari di area protetta, sfrecciare lungo il percorso dell’antica Ferrovia delle Dolomiti oppure cimentarsi lungo le piste del Passo Tre Croci.



Freeride - I più avventurosi, coloro che amano il brivido e le emozioni impreviste, possono dedicarsi al freeride: Bus di Tofana, Creste Bianche, Sci 18 e Canalino del Prete sono solo alcuni dei percorsi fattibili nella Regina delle Dolomiti. Qui è possibile sperimentare la sfaria, come viene definita nel dialetto ampezzano, o powder, ovvero quella neve talmente leggera da sembrare polvere che ad ogni curva si solleva in aria producendo una candida nuvola bianca.



Sci alpinismo - Un ottimo modo per scoprire la montagna da un diverso punto di vista è attraverso lo sci alpinismo, disciplina sempre più praticata che, attraverso competizioni ed eventi, richiama i numerosi appassionati di anno in anno. Grazie ad essa è possibile scendere lungo pendii incontaminati, non prima di aver guadagnato la vetta con una salita muniti delle “pelli di foca”. L’immersione nella natura è assicurata, ma è sempre indispensabile contattare gli esperti della montagna per scegliere il luogo più idoneo e dotarsi dell’equipaggiamento ARTVA in modo da procedere in piena sicurezza.



Snowkite - Ritorna quest’inverno sulle nevi di Cortina d’Ampezzo lo snowkite, affascinante sport che permette, usando degli aquiloni da trazione, di farsi trascinare sulle superfici innevate del Passo Giau. La disciplina può essere praticata sia usando gli sci sia con lo snowboard. Per tutti coloro che volessero provare a cimentarsi sono disponibili lezioni individuali o di gruppo durante le quali viene fornita anche l’attrezzatura necessaria.



Oltre lo sci - Lo sci non è l’unico sport che si può praticare a Cortina d’Ampezzo nella stagione invernale: tante sono le opzioni a disposizione degli appassionati, esperti sportivi o meno. Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio, ad esempio, apre le porte a chi preferisce cimentarsi con le lame ai piedi per praticare hockey o pattinaggio. Per gli amanti della natura, invece, immancabili sono le passeggiate con le ciaspes, adatte anche ai bambini. Oppure, chi volesse provare esperienze nuove, può cimentarsi con le fat bike, ruote più spesse rispetto a quelle di una bike normale per poter affrontare le distese bianche.



Cortina Fashion WeekEnd - 8-10 dicembre - La stagione invernale apre in grande stile con un weekend all’insegna del glamour. Dall’8 al 10 dicembre la sesta edizione del Cortina Fashion WeekEnd inaugurerà il ponte dell’Immacolata con un calendario ricco di eventi che coinvolgeranno tutta la Conca. Come consolidato da anni, numerosi e di vario genere saranno gli appuntamenti: mostre, vernissage, anteprime e inaugurazioni, eventi musicali e di danza. La sera, l’apertura prolungata di negozi e boutique, ristoranti, locali, gallerie d’arte e musei permetterà a tutti di partecipare e assistere al clima di festa prenatalizio.



Wellness d’alta quota - Dopo una giornata di sport o una serata di balli è d’obbligo concedersi anche una pausa di meritato relax. Numerose anche in questo caso sono le possibilità sia a fondo valle che in alta quota. Presso il Rifugio Lagazuoi si trova la sauna più alta delle Dolomiti a 2.752 m di quota, il Rifugio Scoiattoli invece mette a disposizione una vasca botte con acqua costantemente riscaldata da una stufa a legna e il Rifugio Croda da Lago propone la sauna finlandese in riva al Lago Federa. Per una notte “sotto le stelle” ci si può concedere una serata alternativa nella Starlight Room del Rifugio Col Gallina, una camera matrimoniale immersa nella natura – a pochi metri dal rifugio stesso – con il soffitto e le pareti in vetro per godere dello splendido cielo stellato in tutta tranquillità. Svariati sono inoltre i trattamenti, studiati per ogni esigenza, che le Spa degli hotel della Regina mettono a disposizione.



Per maggiori informazioni: www.cortinadolomiti.eu



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it