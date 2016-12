Donnavventura: il paradiso del Monte Rosa

14:54 - Il Monte Rosa è sicuramente uno dei patrimoni naturali più spettacolari dell’arco alpino e non solo. Con le sue quattordici vette superiori ai 4000 metri rappresenta il massiccio più esteso delle Alpi, mentre la Punta Dufour, con i suoi 4634 metri la seconda per altezza, seconda solo al Monte Bianco.

Si presenta agli occhi di qualsiasi visitatore come un vero e proprio paradiso, non solo per gli amanti dello sci alpinismo. Trattandosi di un insieme di ghiacciai infatti, la neve non manca mai ed è proprio da questa caratteristica che sembra prendere il nome. “Rosa” infatti pare che derivi proprio dalla parola “ghiaccio” o “ghiacciaio” nelle varie lingue locali. Altro aspetto del Monte Rosa che incanta e meraviglia sono certamente i suoi rifugi. La cosa più incredibile è che l’origine dei rifugi in genere è legata al Monte Rosa, in quanto è il suo versante meridionale che ha visto sorgere la prima capanna (la Capanna Vincent) nel 1785. A bordo di un elicottero Donnavventura ha risalito i pascoli e, laddove il verde si fonde con il bianco abbagliante della neve, è riuscita a scorgere la Capanna Gniffetti, a 3647 metri di quota, uno dei primissimi rifugi costruiti sull’arco alpino e intitolato a Gniffetti, un grande estimatore del Monte Rosa, e la Capanna Resegotti, punto di partenza per le vette più impegnative del massiccio. Infine il più spettacolare per la posizione: il rifugio Margherita, a 4554 metri d’altezza. Questo non solo rappresenta il rifugio più alto d’Europa, ma è considerato il più alto osservatorio fisso del mondo, con un’ampia terrazza a strapiombo davvero da brividi. Ed è nella via che conduce alla Capanna Regina Margherita, che si incontra anche il Cristo più alto d’Europa, il Cristo delle Vette meta di migliaia di alpinisti e dedicata ai caduti di tutte le guerre.