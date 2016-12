Valle d'Aosta: cene al chiar di luna

11:49 -

Amate la buona cucina, i panorami imbiancati, il freddo pungente e quel tipico blu del cielo d’alta quota illuminato da un infinito numero di stelle? Bene, la meta che fa per voi è la Valle d’Aosta. Sparsi un pò in tutta le regione ci sono infatti diversi ristorantini e baite che propongono cene al chiarore della luna. Una vacanza piena di armonia

–Incominciate ad immaginare la bellezza del paesaggio montano notturno, il. Bene, ora a tutta questa bellezza aggiungete il profumino di un, ile l’atmosfera accogliente di una bella baita. Dite la verità: non vedete l’ora di raggiungere la Valle d’Aosta. Avete ragione. In tutta le regione sono tante le località che offrono cene in quota a cominciare dal comprensorio del, dove laresta aperta fino alle ore 24 consentendo così di raggiungere ildopo la chiusura degli impianti.Qui, ad oltre 2000 metri di quota e circondati dal grandioso massiccio del Gigante d’Europa potrete scegliere tra bensituati sulle piste e a due passi dal cielo. Mentre se avete voglia di visitarepreparatevi ad un viaggio col gatto delle nevi attraverso boschi innevati che vi condurranno dritti dritti verso graziosi chalet racchiusi tra i monti dove riscoprirete la tradizione gastronomica di questa terra di frontiera, tra Italia e Francia.invece sonodel comprensorio omonimo che sapranno regalarvi tutto il gusto raffinato e genuino dei piatti della tradizione rigorosamente accompagnati da vini di alto livello. Ma i luoghi che promettono esperienze sensoriali al chiarore della luna non finiscono qui. Ci sono infatti le proposte culinarie didolce conca innevata di Chantorné, quelle di, dove sarete circondati da pascoli e boschi ricoperti di neve, oppure i ristorantini didove sarete ad un passo dalle stelle.Desiderate trascorrere qualche giorno nei pressi delper godere di quella tavolozza di colori che dal rosa acceso si trasforma in mille sfumature fino a raggiungere la tonalità più profonda del blu? Bene, ricordatevi che leresteranno aperte anche nelle ore serali in modo da permettere a chiunque lo desideri di raggiungere uno deid’alta quota.Se invece il vostro luogo preferito è, preparatevi a gustare i sapori autentici della cucina locale in ambienti dolcemente riscaldati dalletipiche della anticheInfine per chi invece volesse provare l’emozione disaprà rispondere al vostro desiderio. Qui, infatti, solo nei giorni di luna piena, dopo la chiusura degli impianti si resta a cena nei rifugi per poi scendere a valle sciando al chiar di luna insieme ai maestri di sci.Per maggiori informazioni: www.regione.vda.it Per conoscere le condizioni del tempo sula Valle d'Aosta consulta le previsioni di Meteo

E per un primo assaggio delle tipicità gastronomiche valdostane, date un'occhiata a questo video