Val Gardena: oltre lo sci, notte e giorno

08:00 - Sul finire dell’inverno la Val Gardena diventa ancora più irresistibile di sempre e tenta gli amanti della montagna con infiniti spunti di vacanza: il tepore dei raggi di sole in quota per una tintarella fuori stagione, la magia dello sci (discesa e fondo) sotto le stelle su piste illuminate, cene in baita trasportati da slitte, cucine e cantine pluripremiate da acquolina in bocca, musica in quota con Rock the Dolomites e il pattinaggio da brividi del Val Gardena Spring Trophy. Per i bambini, oltre ai tanti parchi attrezzati e agli “asili-sci”, c’è un impareggiabile parco giochi a cielo aperto, tutto naturale, che è l’Alpe di Siusi (www.alpedisiusi.info).

Il nostro viaggiatore può arrivare in serata e sedersi subito ad una tavola stellata per farsi dare l’adeguato benvenuto nella Groeden: all’ “Anna Stuben” di Ortisei lo chef Raimund Brunner (una stella Michelin) utilizza solamente ingredienti biologici come ad esempio la particolarissima farina di pere provenienti dalla Val d’Isarco, essiccate e macinate, usata per la preparazione di primi piatti e dessert.

Il pernottamento ideale per chi ama uscire dalla camera con gli sci ai piedi è l’Alpenhotel Piz Seteur a Plan de Gralba (www.pizseteur.it), un piccolo paradiso nel cuore del carosello sciistico del “Sellaronda”, a 2.064 metri direttamente alle pendici del Sassolungo. Ma per un sonno a 5 stelle l’indirizzo d’obbligo è l’Adler Balance di Ortisei (http://www.adler-balance.com), una bellissima struttura progettata per rimettere in salute e ridare un sereno benessere a ciascun ospite, grazie ad un team di medici e specialisti e ad un’area wellness e piscine davvero unica.



Di buon mattino si può decidere di salire in quota per passeggiare con le ciaspole godendo di panorami da capogiro: da Ortisei e da Santa Cristina gli impianti raggiungono rapidamente il versante Sud, il Seceda, affacciato sul massiccio del Sassolungo, sul Sella, sulle Odle e sul Cir lungo il quale si può camminare secondo vari livelli di difficoltà. Incantevole anche con gli sci ai piedi, del resto vi si svolge la Suedtirol Gardenissima, la gara di slalom gigante più lunga al mondo (il 29 e 30 marzo la 18esima edizione). Si consiglia poi di fermarsi alla tavola della Baita Sofie (www.seceda.com), dalla cucina ricercata ma tipica, dall’enoteca ben fornita e dalla posizione da cartolina, panoramica e soleggiata, perfetta per il solarium invernale.



Sul versante opposto non si può evitare di tagliare la neve ghiacciata della leggenda delle discese alpine, la Sasslong, una pista difficile e indubbiamente emozionante. Per gli amanti delle esperienze off limits c’è la neve by night che consiste nelle sciate su piste illuminate come la “Sochers” al Ciampinoi - tutti i giorni escluso lunedì, dalle ore 19-24 partendo dalla cabinovia Saslong (per motivi di sicurezza è vietato scendere lungo la pista Saslong A e Saslong B) - oppure c’è la ciaspolada serale ogni martedì e giovedì, lunga circa due ore di cammino con cena in baita e ciaspole a disposizione; l’iniziativa più romantica però sarà la slittata all’Alpe di Siusi o al Resciesa con partenza alle 19 dall’hotel e salita con il gatto delle nevi o con la motoslitta fino alla baita, dove una tavola imbandita di pietanze tipiche attenderà il viaggiatore. Il rientro in albergo sarà con la slitta che si farà strada al chiaro di luna (15 e 16 marzo) oppure alla luce delle torce. Se però non si avesse voglia di avventurarsi di notte in quota, non mancheranno certo le possibilità di gustare un’ottima cena tipica in paese: al ristorante gourmet Alpenroyal si troverà un’atmosfera intima e piacevole intorno al creativo chef stellato Felice Lo Basso, che mischia sapientemente la cucina tradizionale ladina con quella mediterranea della sua terra d’origine, la Puglia.



Per chi è alla ricerca di piatti sani, leggeri e raffinati gli indirizzi sono quelli dell’Antica Osteria Traube o dei più tradizionali Concordia, Tubladel e Nives. E poi ci sono altri punti di riferimento gastronomico come masi e rifugi raggiungibili anche in auto, dove si assaggeranno cibi più semplici, sempre creati con materie prime locali, come insegna Martin Mussner, il giovane agricoltore di Selva, che gestisce il maso di famiglia “Valin” e si dedica alla produzione di formaggi, burro e yogurt vendendoli direttamente sul posto.



Negli ultimi giorni di Carnevale non sarà raro vedere dovunque clowns sugli sci, show di pattinaggio e uomini mascherati volanti (in parapendio) per la gioia dei bambini. Non solo: dal 20 al 23 marzo la musica entrerà nelle baite per il festival musicale Rock the Dolomites (http://www.rockthedolomites.com/), che ritmerà a suon di rock, funk, pop e blues le giornate di sci o di relax sulla neve, e, nel caso del 22 marzo, anche la serata (appuntamento ore 20,30 al Bar apres ski La Stua con i “Name in Progress”). Alla fine di marzo il nostro viaggiatore, proprio in concomitanza della Suedtirol Gardenissima, potrà assistere al concorso internazionale di pattinaggio artistico Val Gardena Spring Trophy, che, al di là dell’aspetto competitivo, sarà un vero spettacolo delle stelle del mondo del pattinaggio.



Non si dimentichi infine che quasi dovunque alloggi in Val Gardena, nei piccoli come nei grandi hotel, il nostro viaggiatore troverà aree relax, con saune, piscine e massaggi utili per rendere completa la vacanza bianca.



Per andare alla scoperta della Valle cucendo su misura il programma di esperienze che si preferiscono, combinando natura, sport, cultura e tradizione, basterà consultare il sito www.valgardena-active.com oppure visitare il sito generale www.valgardena.it.