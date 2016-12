10 marzo 2014 Val di Non: pedalare sulla neve In snow bike o in MTB, una zona del Trentino affascinante in tutte le stagioni di LUDOVICA CASELLATI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:40 - Ogni stagione dell’anno è ideale per pedalare in bicicletta nella Val di Non: anche con la neve, che qui è scesa copiosa, vengono organizzate escursioni quotidiane in snow bike. Si tratta di una nuova moda che vede sempre più appassionati pedalare su sentieri di montagna con una mountain bike con le ruote chiodate, adatte ad affrontare la neve.

Come ci segnala Viagginbici (www.viagginbici.com), il magazine del turismo sostenibile, le gite si svolgono tutti i giorni dalle 11.00 alle 14.00. L’Altopiano della Predaia, soleggiato balcone che si estende tra prati e boschi fino al Monte Roen, grazie alla sua conformazione dolce e lineare è uno dei teatri ideali per praticare le due ruote in Val di Non. Sede, ritrovo e punto di partenza è il Solarium presso la stazione di partenza degli impianti. I partecipanti possono trovare delle MTB appositamente attrezzate con gomme chiodate e freni a disco. Si parte accompagnati da esperti maestri di MTB da un'altitudine di 1250 mt e attraverso uno stupendo sentiero innevato di km 1,8 si raggiunge il rifugio dei Todesci: un magnifico balcone panoramico affacciato sulla parte destra della Valle, sulle Dolomiti del Brenta e sul monte Peller. Seguendo la strada che porta alla malga di Tres, dopo un km si prospettano tre possibilità:

1 - Si può optare per un percorso breve, deviando a sinistra si raggiunge, dopo 1,500 km il Dos da Spin, magnifico punto di osservazione da cui si può godere di un magnifico paesaggio a 360° . Da qui in poi arriva il bello: una discesa adrenalinica di 2 km su pista e su sentierini fino a tornare al punto di partenza, ovvero al Solarium.

2 - I più allenati possono invece continuare a percorrere la strada, sempre innevata, fino alla malga di Tres per fare poi ritorno lungo la strada e raggiungere sempre il Dos da Spin e quindi la discesa fino al Solarium.

3 – Chi lo desidera, condizioni della neve permettendo, dalla Malga di Tres può continuare in direzione del Sito di salvaguardia europeo per raggiungere il Giovo di Coredo e Malga di Coredo. La discesa di difficoltà media avviene su strada forestale innevata fino a congiungersi con il noto Dos da Spin, dove tutti e tre i percorsi si ricongiungono … e giù a capofitto fino al Solarium.

Le difficoltà tecniche sono di livello medio ma la professionalità e l'esperienza degli istruttori sono una garanzia per una gita piacevole a tutti i livelli, che rimarrà scolpita nella memoria e nel cuore dei partecipanti.



In Val di Non, che tutti conosciamo per le sue mele, gli appassionati di natura ed escursioni hanno solo l’imbarazzo della scelta: ci troviamo in una delle più belle cornici di tutto il Trentino e l’uomo nel corso dei secoli ha trasformato il territorio in un luogo ospitale pronto ad accogliere ogni visitatore. Qui siamo nella patria della bicicletta, che subito richiama il nome di Maurizio Fondriest: Nato a Cles il centro più importante della valle, nel 1988 diventò campione del Mondo professionisti, nel 1993 vinse la Milano-Sanremo e nella sua carriera agonistica vinse decine di gare. Negli ultimi anni la valle è diventata un piccolo paradiso per i bikers: da qui passa infatti il Dolomiti Brenta Bike, un percorso che richiede alcuni giorni in sella e che fa il periplo delle spettacolari Dolomiti di Brenta, sul quale si svolge una delle gare di MTB del circuito trentino. Per tutti ci sono poi decine di chilometri di sentieri percorribili a due ruote, completamente immersi nella natura.



Per informazioni e prenotazioni sulla snow bike http://www.scuolabicivaldinonesole.com/

Per approfondimenti su altri sentieri www.viagginbici.com



Per scoprire le mille delizie della Val di Non, guarda il video tratto dall'archio di "Melaverde".