Sull'Adamello con gli sci ai piedi

Un carosello di 100 km di piste perfettamente innevate, servite da seggiovie e cabinovie all'avanguardia per gli amanti dello sci, percorsi molto diversificati e un paesaggio che muta in continuazione, tra boschi secolari e ampie distese imbiancate dalle nevi perenni: siamo nel comprensorio della Adamello Ski, situato tra l'Alta Valle Camonica, in Lombardia, e l'Alta Val di Sole, in Trentino Alto Adige. Facile da raggiungere, grazie all'autostrada Torino-Venezia e agli aeroporti low cost di Bergamo e Verona, offre in ogni stagione grandi emozioni per chi ama le vacanze sportiva, ma anche un soggiorno di relax a tu per tu con la natura e tanti buoni sapori da gustare a tavola.

Il comprensorio sciistico raggruppa sei diverse località – Passo del Tonale, Pontedilegno, Temù, Vermiglio, Vezza D’Oglio e il ghiacciaio Presena – tutte collegate tra loro con gli sci ai piedi: una rete di moderne seggiovie e cabinovie permette di sciare dai 1.121 metri di quota di Temù sino ai 3.000 metri del ghiacciaio Presena, su un circuito di 100 km di piste perfettamente innevate anche grazie agli impianti di innevamento programmato. Le piste sono per tutti i livelli e per ogni tipo di sciatore: tra i tracciati più amati ci sono le bellissime Alpino e Contrabbandieri al Passo Tonale, la “nera” Paradiso che scende dal ghiacciaio, la Corno d’Aola e la Temù, disegnate nei boschi di Pontedilegno e di Temù, per non parlare degli 11 km di una delle discese più lunghe d’Europa, dal ghiacciaio Presena a Pontedilegno. Tante possibilità anche per gli amanti dello snowboard, del freeride e dello sci alpinismo. Chi ama i giochi sulla neve può divertirsi con lo Snow Tubing, sui caratteristici gommoni colorati, mentre chi ama la natura può fare escursioni con le ciaspole ai piedi, o provare l'emozione dello sleddog, per imparare a condurre la slitta trainata dai cani siberiani. E al termine di una lunga giornata di sport, ci sono le prelibatezze della cucina camuna, come i casonsèi, la polenta con la selvaggina, gli insaccati, i formaggi, la carne salata, le grappe aromatizzate, le torte secche e molto altro. ad attendere gli affamati escursionisti.



Località turistica invernale d'eccellenza, il Passo Tonale, completamente esposto al sole, è un luogo ideale per imparare a sciare, con tracciati adatti a ogni tipo di sciatore: dalla mitica "nera" del Paradiso, 3 km di lunghezza per un dislivello di 710 metri, alla lunga e panoramica pista dell'Alpino con 4.500 metri di sviluppo e 725 metri di dislivello.

Pontedilegno, situata in un soleggiato pianoro a 1.258 metri di altitudine, è il centro turistico montano considerato da tutti la capitale dell'Alta Valle Camonica. Il centro del paese, a isola pedonale, è caratteristico e suggestivo, con negozi alla moda, eleganti bar e ristoranti in cui degustare gli ottimi prodotti tipici locali della tradizione camuna. Offre agli sciatori piste di vario livello e tutti gli sport della neve.



Vermiglio, in Alta Val di Sole, è il luogo ideale per gli appassionati dello sci di fondo, con quattro anelli per lo sci nordico e 22 km totali di piste omologate, sede di numerose gare a livello nazionale ed internazionale. Per i bambini c'è invece “La Bruscadela”, una discesa per bob e gommoni con una comoda risalita in tapis roulant e campo da pattinaggio. Inoltre, sono innumerevoli e splendidi i percorsi per le escursioni con gli sci di alpinismo e con le racchette da neve.

Temù e Vezza d'Oglio sono sue graziosi centri a pochi chilometri da Ponte di Legno, ricchi di storia e di cultura locale, in uno scenario paesaggistico di grande bellezza.



Numerosi sono gli skipass in vendita: oltre a quello per il comprensorio Adamello ski, ci sono interessanti proposte di skirama che comprendono il vicino comprensorio Dolomiti Adamello Brenta, vari tipi di abbonamenti plurigiornalieri, le tessere a punti e quelle a ore. Tutte le informazioni sul comprensori e i pacchetti promozionali con le offerte per la famiglia e per le settimane bianche si trovano sul sito Internet www.adamelloski.com/it/.