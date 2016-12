14 ottobre 2014 Sölden: in Tirolo sugli sci o con i tacchi a spillo Un comprensorio da favola e un nuovo ristorante gourmet ad alta quota Tweet google 0 Invia ad un amico

11:36 - Sölden, in Austria, è un vero paradiso per gli appassionati di sport invernali, con un comprensorio sciistico sconfinato, in cui divertirsi da ottobre a maggio nel magico scenario di oltre 250 vette innevate che superano i 3.000 m. di quota. Situato nel cuore della vallata dell’Ötztal in Tirolo, questo grazioso villaggio di montagna offre tutto quello che gli amanti della neve possono desiderare: una varietà sterminata di piste, percorsi per lo sci di fondo, escursionismo a tutti i livelli, un apres-ski vario e brillante, ma anche tante esperienze inconsuete, tra cui una cena gourmet in abito da sera e tacchi a spillo in alta montagna, in un ristorante di design nuovo di zecca nel quale godere uno spettacolare panorama a 360 gradi sulle catene montuose e insieme gustare una cena raffinata in perfetto stile alpino.

La nuova struttura si chiama Ice-Q, è stata realizzata dallo studio tirolese Obermoser e inaugurata lo scorso 14 dicembre. Propone una pausa dallo sci davvero particolare: costruito interamente in vetro e acciaio su uno sperone di roccia a 3046 metri di quota, l'edificio si appoggia a fondamenta mobili, per adattarsi alle condizioni climatiche estreme della vetta. Collegato direttamente alla stazione a monte della funivia del Gaislachkogl, costruita utilizzando la stessa tecnica, il rifugio ospita, oltre al ristorante con 140 posti a sedere al coperto e altri 80 sulla terrazza, una cantina di vini pregiati e una Top-Lounge di 80 metri quadrati attrezzata con apparecchiature multimediali per presentazioni, meeting ed eventi esclusivi. Il ristorante offre raffinati menù gourmet per una pausa nello sci: una sera a settimana può essere raggiunto in funivia anche di sera, per una suggestiva cena all'insegna dell'eleganza a un passo dal cielo.



Gli sportivi trovano un'arena innevata davvero straordinaria, in cui divertirsi senza confini: si comincia già all'inizio di settembre, sui ghiacciai di Tiefenbach e Rettenbach, collegati tra loro da una strada scavata in parte in galleria. Qui si trovano 36 km di piste e 10 impianti di risalita con una portata oraria di 20.000 persone. Dal mese di novembre entrano in funzione gli impianti dell'intera area sciistica di Sölden e Hochsölden, con 148 km di piste di vario livello di difficoltà, servite da 34 impianti di risalita. La ski area si estende da 1350 m a 3.340 m di quota e garantisce un perfetto innevamento fino al mese di maggio, grazie anche ai cannoni sparaneve che coprono l’80% delle piste.

Il comprensorio è dominato dalle tre vette oltre i 3.000 metri: il Gaislachkogl (3.058 m), il Tiefenbachkogl (3.250 m) e la Schwarze Schneide (3.340 m), tutte collegate tra loro sci ai piedi, in un carosello che si può percorrere nell'arco di una giornata: si parte dalla stazione a valle della Giggijochbahn e si termina alla stazione a valle della Gaislachkoglbahn. La traversata richiede circa 4 ore, lungo 50 km di piste.



Naturalmente, per ritemprare le forze, lungo il tracciato si può fare tappa in uno degli oltre 20 rifugi e ristoranti in cui assaggiare le specialità tirolesi, tra cui il celebre "Kaiserschmarrn“, ovvero la "frittata dell’imperatore", cosparsa di zucchero a velo.



Per informazioni: www.soelden.com