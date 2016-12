Piancavallo: perla delle Dolomiti Friulane

12:09 - Ci troviamo nel Friuli Occidentale, un territorio di straordinaria bellezza dove sono le Dolomiti a dominare la scena in un tripudio di elementi naturali, dall’acqua al legno alla roccia. Il blu dei torrenti che scolpisce le conformazioni rocciose, si alterna al verde di una fitta vegetazione e ricama un paesaggio davvero suggestivo. Non per nulla nel 1996 è stato istituito l’omonimo Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, considerato peraltro Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco data la ricchezza di flora e fauna. Un territorio naturale che copre una superficie di quasi 40000 ettari e che comprende tre valli: la Valcellina, la Val Tramontina e la Valle del Tagliamento.

Piancavallo (www.piancavallodolomitifriulane.it) si trova proprio al centro di questa meravigliosa cornice naturale, fra le lussureggianti foreste del Cansiglio e Prescadin, a 1262 metri s.l.m., con vista aperta sul Mare Adriatico nelle giornate con maggiore visibilità.

È conosciuta soprattutto perché fra le più rinomate e apprezzate località friulane dove praticare sport invernali, dallo sci alpinismo al freestyle, con un comprensorio che comprende 25 km di piste per lo sci alpino e 30 km per lo sci di fondo. La località di Piancavallo si è sviluppata a partire dagli anni ’60 ed è cresciuta rapidamente data l’accessibilità alla pianura e alla vicinanza alla città di Pordenone (a meno di un’ora di distanza). Da allora Piancavallo ha ospitato numerose competizioni sportive fra le quali le gare femminili di Coppa del Mondo di sci alpino fino agli inizi degli anni Novanta.



Vasta anche l’offerta delle attività da praticare nella bella stagione, quando i prati e il verde brillante della vegetazione tornano a nuova vita. Passando da lunghi e appassionanti percorsi di trekking, è possibile scoprire questo meraviglioso territorio anche a cavallo oppure a bordo di una mountain bike.

Persino gli appassionati di canoa, kajak e rafting trovano qui il loro “habitat naturale” e scelgono le dolomiti friulane per dar sfogo alla loro passione. Non solo, dal 1970 vi si è svolto per molti anni il Rally Piancavallo (a livello europeo) e ad oggi Piancavallo ospita ancora un rally a livello nazionale.