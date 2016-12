Obereggen: la neve a misura di bambino

08:00 - Volete tuffarvi con i vostri figli in mezzo ad una natura incontaminata a soli 15 minuti da Bolzano? La Val D’Ega, ai piedi delle leggendarie cime del Catinaccio e del Latemar, Dolomiti patrimonio dell’Unesco, è il posto ideale dove trascorrere una rilassante vacanza sulla neve a misura di famiglia. Il comprensorio ha creato le condizioni per rendere tutto più facile, semplice e a portata di bambino. L'autorevole quotidiano tedesco “Bild”, mette Obereggen al settimo posto nella sua classifica delle località family friendly di tutto l’arco alpino.

IL PARCO DELL’ORSO BRUNO E DELLO YETI - LA SCUOLA DI SCI DI OBEREGGEN - Se scendendo per le piste sentite cantare “Ci bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar…” siete nel posto giusto! Si tratta di Lara, una sorridente e solare maestra di sci che riesce a far sciare e divertire anche i bimbi più pigri. Li fa saltare, curvare, frenare mimando e cantando il repertorio musicale a loro più caro. La scuola di sci di Obereggen è organizzata da professionisti che consentono ai genitori di sciare in tutta tranquillità nei 48 km di piste perfettamente innevate tra i 1500 e i 2500 metri, perché si prendono cura in modo impeccabile dei bambini di ogni età. Per i piccini alle prime armi c’è in parco dello Yeti con un tappeto magico e tanti giochi. Per quelli dai 5 anni in su c’è L’Orso Bruno di Brunoland, il parco con tappeti di 30 e 50 metri, un programma di animazione e installazioni, come il castello incantato, per offrire divertimento dalle 10 alle 16 di ogni giorno. Per i bambini alloggiati nelle strutture alberghiere dell’Associazione turistica Nova Ponente-Obereggen l’ingresso è gratuito. Nelle pause della scuola di sci i più piccoli sono ospitati per pranzare e per giocare nel Mini Club, un’area al coperto dove c’è assistenza dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì. Questo piccolo Club è accessibile a pagamento anche ai bimbi che non fanno la scuola di sci.



OBEREGGEN- GLI IMPIANTI - La località sciistica di Obereggen è nota agli sciatori per il motto “ L’emozione della perfezione” , ad indicare una qualità non solo negli impianti d’avanguardia, ma anche nella preparazione delle piste e della neve, da anni premiata con una serie infinita di riconoscimenti.

Nella stazione in un contesto futuristico è possibile lasciare in deposito negli armadietti hi-tech tutta l’attrezzatura da sci, comodità che non ha prezzo (e che costa 3 euro al giorno), se pensiamo al volume di scarponi, sci, doposci, caschi, guanti… che ogni giorno una famiglia deve portare con sé, A vigilare sul perfetto funzionamento di impianti, piste, servizi e neve c'è una nutrita squadra di tecnici, molto attenta al benessere di tutti coloro che decidono di trascorrere alcune giorni di vacanza nel Comprensorio. Nei giorni scorsi è scesa più neve che in un intero anno e grazie all’efficienza della macchina organizzativa di Obereggen le piste da sci di slittino e dei ciaspolatori erano perfette perché continuamente battute da piccoli e grandi gatti delle nevi.



SCIARE, CIASPOLARE E SLITTARE DI SERA - Tre giorni alla settimana dalle 19.00 alle 22.00 il martedì, il giovedì e il venerdì è possibile sciare in notturna nella pista di Obereggen illuminata a giorno! A lato della stessa, lunga 2,5 km è possibile anche usare lo slittino o ciaspolare. Al termine, l’appuntamento è al Tipi, la prima e unica tenda indiana après ski nell’intero arco alpino, dove rilassarsi, ascoltare musica e abbandonarsi al puro divertimento.



DOVE ALLOGGIARE - Attorno al Comprensorio ci sono alloggi adatti ad ogni tipo di esigenza. Familienhotels e Kinderhotels sono quelli più attrezzati per i bambini. Ma anche quelli più rivolti allo sport hanno comunque un occhio di riguardo ai bimbi, come l’Hotel Marica (www.hotelmarica.it/it ), piccolo ed elegante hotel di Ega che dispone di sala giochi, sala cinema per intrattenere i piccoli e al tempo stesso propone ai grandi deliziosi menù ipocalorici che soddisfano le esigenze dei palati più raffinati.



NOTA GREEN - Tutto il comprensorio è alimentato con energia e teleriscaldamento prodotti da una centrale che brucia gli scarti industriali del legno. Questo consente un risparmio ogni anno di 500.000 litri di gasolio. A Obereggen anche l’energia è pulita!



OFFERTE - Dal 15 marzo al 21 Aprile per i bambini fino agli 8 anni lo skipass è gratuito se acquistato assieme a uno per adulti e l’alloggio negli alberghi anche. I ragazzi fino a 12 anni pagano invece il 50%.



Per organizzare la vostra vacanza in famiglia perfetta visitate il sito della Val D’Ega www.eggental.com