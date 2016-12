Donnavventura: Zoldo, la valle delle meraviglie

16:35 - Ci troviamo nel comune di Zoldo, alle porte delle Dolomiti bellunesi e più precisamente nella frazione di Pècol, il suo maggiore centro turistico. La Valle di Zoldo o Val Dolzana è sovrastata da una cerchia di monti con vette che superano anche i 3000 metri, come il Pelmo (3220 m) e il Civetta (3168 m) ed è percorsa dal torrente Maè, affluente del Piave.

Il territorio compreso nel comune di Zoldo è caratterizzato da scorci di incomparabile bellezza e una natura incontaminata e selvaggia che solo le Dolomiti riescono a offrire. Il comprensorio della Val di Zoldofa parte dello Skicivetta, che offre oltre 80 km di piste che fanno a loro volta parte del Dolomiti Superski, considerato da tutti un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sci, ma anche per coloro che sanno apprezzare la montagna in genere. Zoldo risulta inoltre ben collegata ad altre fra le più importanti località sciistiche bellunesi, come Alleghe e Selva di Cadore, grazie alle piste del comprensorio Skicivetta.



Durante tutta la stagione invernale è possibile sciare ad altitudini comprese fra i 1300 e 2400 metri ed è grazie ai suoi impianti che Zoldo viene considerata una delle più importanti località sciistiche del bellunese a partire dagli anni ’70.



Infine qui si scia anche in notturna per 5 km durante tutte le sere del periodo natalizio, un’esperienza davvero suggestiva e decisamente imperdibile!



Sempre Zoldo ha ospitato anche il nostro team di reporter in occasione del penultimo appuntamento del Ricola Winter Tour…