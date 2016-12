Donnavventura: vivere la montagna a Bardonecchia

09:55 - Il comune di Bardonecchia è il più occidentale d’Italia ed è situato a 1312 metri di altitudine nell’alta Val di Susa. Si trova in una vasta conca soleggiata in cui convergono quattro valli disposte a ventaglio: le valli di Rochemolles, del Frejus, della Rho e della Valle Stretta dalle quali scendono gli omonimi torrenti che alimentano la Dora di Bardonecchia, che scorre appena fuori dal centro abitato.

La conca di Bardonecchia è circondata da un meraviglioso anfiteatro di cime che superano anche i 3000 metri, fra le quali spicca la punta del Sommeiller che raggiunge un’altezza di 3333 m. Il più antico insediamento in quest’area sembra risalga al neolitico, nei pressi di Chiomonte, ma il primo vero nucleo abitato di Bardonecchia è datato intorno all’anno 1000. L’antico centro abitato di Bardonecchia è costituito dal cosiddetto Borgovecchio e si sviluppa intorno alla chiesa romanica di S. Ippolito. Il suo nome sembra legato ai longobardi e pare proprio che voglia significare “Città longobarda”.



Da più di un secolo Bardonecchia rappresenta una delle più importanti località di villeggiatura di tutto il nostro territorio, sia come meta estiva che come meta invernale; un vero paradiso per gli sciatori. Quella di Bardonecchia peraltro è una delle prime stazioni ove si è iniziato a praticare lo sci alpino e il primo impianto risale al 1934.



Ad oggi il suo comprensorio comprende 21 impianti di risalita e ben 100 km di piste, tanto che Bardonecchia é stato Comune Olimpico per la ventesima edizione delleOlimpiadi Invernali di Torino 2006, in particolare ospitando le gare di snowboard ed un villaggio olimpico.



Come raggiungere questa località? Bardonecchia dista poco più di un’ora di auto da Torino (dove si imbocca la A32 o autostrada del Frejus) e rappresenta pertanto una delle mete predilette da coloro che provengono dal capoluogo piemontese e non solo.