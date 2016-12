Donnavventura sulle nevi di Folgaria

14:27 - Folgaria a 1200 metri s.l.m. domina verdi prati, torrenti e foreste e ospita anche una delle più antiche comunità del Trentino. Le sue origini si possono rintracciare nel XII secolo Folgaria era già una comunità organizzata, mentre nel XIII secolo furono i bavaresi a colonizzare quest’area e nei secoli a seguire ha lottato duramente contro il potere feudale. Data la sua libertà e indipendenza, la sua comunità si è guadagnata anche l’appellativo di Magnifica.

Folgaria è un’apprezzata località vacanziera tanto d’estate quanto d’inverno. Nella stagione più fredda i prati verdi cedono il posto al candido manto della neve per la gioia degli amanti di sport invernali. La skiarea di FolgariaSki (www.folgariaski.com/it/), con 74 km di piste per lo sci alpino e 45 km per lo sci di fondo, accoglie ogni anni numerosi sportivi e amanti della neve. Persino i bambini hanno la possibilità di avvicinarsi per la prima volta alla neve in tutta sicurezza con campi scuola attrezzati e studiati per far divertire i più piccoli. Mentre per gli amanti dei paesaggi da cartolina, vale la pensa addentrarsi verso le piste sopra l’Alpe di Folgaria fino alla Costa d’Agra e alla Valle delle Lanze.

Lo sci alpinismo è sicuramente una delle attività più appassionanti che si possano praticare partendo da Folgaria per godersi lo spettacolo della neve in assoluta libertà e a strettissimo contatto con la natura. Ma le possibilità per divertirsi non finiscono qui: ci sono anche lo sci di fondo, uno degli sport più antichi, e le ciaspolate. Le scuole di sci di Folgaria organizzano anche suggestive ciaspolate notturne, un appuntamento unico, così come quello della fiaccolata notturna.



E dopo una giornata sugli sci, nel centro del paese non c’è niente di meglio che concedersi una rilassante passeggiata tra negozi e ristoranti in stile alpino e più golosi potranno provare l’ottima pasticceria.

Ma i principali punti di interesse del centro storico sono sicuramente la chiesa parrocchiale risalente al XVII secolo, così come il suo castello.



Come si raggiunge Folgaria? Folgaria si trova in provincia di Trento ed è facilmente raggiungibile poiché si trova a pochi chilometri da gran parte delle località del centro-nord e, più precisamente, a soli 20 minuti dall’uscita di Rovereto Nord.