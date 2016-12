Donnavventura: Cervinia, paradiso dello sci

11:08 - Cervinia è una delle località sciistiche più apprezzate della Valle d’Aosta. Il nome della sua vallata, “Breuil”, deriva dall’antica lingua francoprovenzale e letteralmente significa “terra di molte acque”, proprio ad indicare la ricchezza di laghi e torrenti che caratterizzavano questa zona.

Il paese conta poco più di 700 abitanti e gran parte delle abitazioni in legno rispettano ancora lo stile dei rascard, le tipiche costruzioni valdostane di una volta. Cervinia è sovrastata dal magnifico Cervino, che si innalza per 4478 metri e che, data la sua forma piramidale così fortemente pronunciata, è una delle montagne più fotografate e ammirate del mondo.

La storia di Cervinia risale a più di duecento anni fa. Allora si poteva raggiungere solo dopo lunghe ore di cammino a piedi. La prima funivia qui risale al 1936, ma da allora si sono fatti molti passi avanti e oggi questa località si distingue per l’innovazione e la velocità dei suoi impianti di risalita.



Quello di Breuil-Cervinia è oggi uno dei maggiori comprensori di sci della Valle d’Aosta, oltre ad essere conosciuto anche a livello internazionale. La Valle del Cervino è un vero paradiso per gli sport invernali, adatto a tutti e per tutti i gusti. Con 360 km di piste che sconfinano fino a Zermatt, in territorio svizzero e che da 1500 m arrivano fino a 3883 m, l’esperienza sciistica non è mai ripetitiva e il paesaggio regala scorci davvero suggestivi, soprattutto alle prime ore del mattino.

L’abbondanza di neve inoltre rende questa località una destinazione ideale anche per i freeriders, mentre lo snowpark è una vera attrazione per snowboarder e freestyle skier di ogni livello.



Ma se Cervinia offre numerose attrattive e divertimenti per l’inverno, anche d’estate non mancano le occasioni di svago. Numerosi gli sport che si possono praticare a stretto contatto con la natura, come il golf e, per i più estremi, il downhill.

Cervinia, che recentemente ha ospitato una delle tappe del Ricola Winter Tour, è località ideale per vivere a pieno un’avventura sulla neve.

La Valle del Cervino è facile da raggiungere basta imboccare l’autostrada A5 Torino-Aosta, uscire a Châtillon/Saint-Vincent e continuare sulla regionale in direzione Cervinia per 28 km.