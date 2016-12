Cortina, tutto il bello della neve

11:13 -

Circondata da un vero e proprio paradiso naturale, Cortina è una delle stazioni sciistiche più famose d’Europa. Parte del Dolomiti Nordic Ski, il carosello di sci di fondo più grande d’Europa con 1.300 chilometri di piste, l’elegante località offe non solo la possibilità di sperimentare i più moderni sport invernali, ma anche di godere di bellissime iniziative culturali.

– Amate le emozioni forti? Bene, allora per voi ci vuole il Balloon ski e lasciatevi condurre dove vi porta il vento e la. Nessuna funivia o seggiovia vi accompagnerà e la destinazione del volo in balloon è a sorpresa. Scenderete là hanno deciso di condurvi le Guide Alpine di Cortina per poi tornare a valle con emozionanti fuori pista tra distese e cime innevate. E se poi la vostra voglia di brivido non si fosse calmata potete sempre provare con un po’ diDi cosa si tratta? "Semplicemente" di strade di ghiaccio lungo i torrenti o percorsi in verticale lungo le cascate! Per tutti gli amanti di mountain bike c’è ilhe con un particolare kit è in grado di trasformare qualsiasi MTB in una snow bike, per scendere e salire tra pendii innevati senza rinunciare alle due ruote. Infine, per provare il brivido della sbandata controllata e l’adrenalina della velocità in curva su ghiaccio, la pista on-ice, in località, ospita i corsi del progetto Snow Ice, nato dall’esperienza e dalla passione di Franco Munari, istruttore di Guida Sicura e Sportiva, pilota di rally, collaudatore di auto super sportive e istruttore a disposizione di chi vuole apprendere tutti e segreti di una guida emozionante ma sicura su ghiaccio e non solo.- Da dicembre a febbraio un pullulare di eventi culturali invade Cortina. Preparatevi a esposizioni di arte, esibizioni del Corpo musicale di Cortina, diversi appuntamenti promossi dall’associazione Cortina Style, il e Accademia Dino Ciani, ledella Ikonos Art Gallery e gli incontri di letteratura e cultura di Una Montagna di Libri.Per maggiori informazioni www.cortina.dolomiti.org Per conoscere il meteo su Cortina in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it

Volete rinfrescare la vostra cultura a riguardo di sci? Ecco il video adatto...