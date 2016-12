Alberghi sulla neve: le camere con pista

08:00 - Alzarsi dal letto, fare colazione e trovarsi direttamente sulle piste da sci. Senza dover usare l'auto e senza fare più di pochi passi (a volte neppure quelli!) con gli scarponi ai piedi. Ecco alcune strutture alberghiere adiacenti alle piste, in cui passare direttamente dalle pantofole alla seggiovia.

Valle d'Aosta – Gressoney La Trinitè - Romantik Hotel Jolanda Sport - Nel comprensorio sciistico del Monterosa Ski, con 180 chilometri di piste e impianti tecnologicamente all’avanguardia, l'albergo permette un accesso diretto agli impianti di risalita. A Gressoney La Trinitè si può provare anche l'ebbrezza dell'eliski, la risalita in vetta a bordo di un elicottero, accompagnati dalle guide alpine, provare l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio, gli itinerari per il freeride e il telemark, ovvero lo sci a tallone libero. L'albergo è in legno vecchio e beola secondo lo stile dei Walser. Per informazioni: www.romantikhotels.com/Gressoney.



Passo del Tonale - Trentino - Hotel La Mirandola - Uno degli alberghi più romantici delle Alpi, nelle antiche mura dell’ospizio di S. Bartolomeo, è immerso in uno scenario naturale molto suggestivo, con una splendida vista sulla Presanella. L'albergo si trova davanti alla pista Valbiolo, nel comprensorio sciistico del Passo del Tonale, ed è il punto di partenza ideale per gli sciatori, ma anche per chi ama le escursioni a contatto con la natura. www.lamirandolahotel.it



Lombardia – Bormio - L'Hotel Alù (www.hotelalu.it/ ) è un albergo a conduzione familiare dall'atmosfera calda ed accogliente, tipica degli chalet di montagna. Si trova a pochi metri dalla partenza della funivia e a soli 10 minuti a piedi dal centro storico. A portata di sci ci sono 80 km di piste baciate dal sole in ogni ora della giornata. Con un unico skipass si scia sui due versanti della montagna, quello del Vallecetta e quello del San Colombano. Collegato all'albergo c'è poi lo Chalet Rifugio Sunny Valley Kelo Resort, a 2.775 metri di altezza (www.sunnyvalleyresort.it ), interamente costruito in roccia locale e legno. Per una pausa sulle piste da sci, ma soprattutto per indimenticabili cene a due passi dal cielo. Si raggiunge con il gatto delle nevi.



Lombardia – Livigno - Il Lac Salin Spa & Mountain Resort è un elegante hotel nel borgo di Saroch, a pochi passi dal centro di Livigno e collocato direttamente sugli impianti del Carosello. Per accedere alle piste è sufficiente superare una terrazza. L'albergo propone le sette Stanze dei Chakra; i punti energetici della filosofia e della medicina orientale, concepite secondo i dettami del feng-shui, e una bella Spa, per il relax dopo sci e Sito Internet: www.hotel-lacsalin.it/

Sempre a Livigno c'è anche l’Hotel Parè, un 3 stelle dall’atmosfera vintage e montanara, collocato sulle piste del Mottolino. Si trova in una posizione sopraelevata rispetto al paese e gode di una vista fantastica sulle Alpi e su tutta la piana di Livigno.. Info: www.lungolivigno.com/it/livigno-hotel-pare



Alpe di Siusi - Trentino Alto Adige - L'Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & Spa è una struttura di charme, situata in località Compatsch, a 1865 metri di altitudine, nel punto più panoramico dell'altopiano. in stretto rapporto con la natura. La zona è infatti parco naturale e completamente car free, per una soggiorno all'insegna del rapporto diretto con la montagna. L'albergo, oltre a offrire una spettacolare vista, è collocato direttamente sui tracciati del comprensorio sciistico, collegato anche con le piste più impegnative della vicina Val Gardena. Per informazioni: www.alpinadolomites.it/it .



Alto Adige: i Masi del Gallo Rosso - Atmosfere autentiche alpine, tanta neve, ospitalità contadina e le piste da sci e da slittino proprio fuori dalla porta: i masi altoatesini della catena Gallo Rosso offrono tutto questo e molto altro, come i corsi di cucina, bricolage e degustazioni di prodotti tipici. Ad esempio il maso Aussermahrhof (www.aussermahrhof.com ), in valle di Casies, nella zona di Pian de Corones, affitta appartamenti per quattro persone ed è il paradiso dello slittino e dello sci di fondo, con le piste che partono direttamente dal maso. Il maso Gallo Rosso Morigglhof a Castelrotto (www.morigglhof.com/index_it.php) è invece il punto di partenza ideale per sci-alpinismo, camminate e gite in slitta. Qui si può fare anche il Safari Alpino con il contadino che accompagna gli ospiti in posti segreti nel bosco per osservare la selvaggina e spiega come leggere le tracce.



Svizzera - Lenzerheide, - Grigioni- Il Privà Alpine Lodge è un nuovissimo chalet-resort, inaugurato lo scorso 7 dicembre. I principianti possono godersi una pista tutta per loro proprio davanti all'albergo e la scuola sci organizzata dal resort.. Gli sciatori esperti possono invece approfittare del comprensorio del Rothorn con piste anche piuttosto impegnative. Il Privà è un originale connubio di hotel-residence, composto da chalet-appartement con ristoranti, bar, piscina, palestra, reception e sport shop.www.privalodge.ch



Savoia (Francia) Club Med Valmorel - Per chi vuole spingersi più lontano ed il Resort Club Med Valmorel (4 Tridenti con Spazio 5 Tridenti e Chalet di lusso) nel cuore della Savoia, offre una vacanza "con pista" ideale per tutta la famiglia. Immerso in un paesaggio naturale intatto, a 1.460 metri di altitudine, il Resort si trova ai piedi del comprensorio del Grand Domaine (150 chilometri di piste) con accesso diretto ai tracciati. Chi allo sci preferisce il contatto con la natura, ha infinite possibilità di passeggiate con le ciaspole ed escursioni tra i boschi di larici che circondano il Resort con splendidi panorami sulla Tarentaise e la Valle della Maurienne. E chi è alla ricerca di un lusso esclusivo, c'è anche il maggiordomo dedicato, conciergerie, consegna dell’attrezzatura da sci, a tanto altro. Per informazioni: www.clubmed.it.



Austria – Gastein - Hotel Das Goldberg – Una struttura moderna e confortevole, in stile alpino, collocata direttamente sulle piste da sci: basta attraversare una terrazza e lanciarsi nella discesa. La valle del Gastein, con i suoi 212 chilometri di piste, è un vero paradiso per gli sciatori. E, nelle valli laterali, la natura e i boschi incontaminati invitano a passeggiate con e ciaspole o nelle slitte trainate dai cavalli. L'albergo, che sfrutta i materiali costruttivi regionali, come il legno, l’argilla, il lino, la sabbia e le pietre, sorge in posizione molto panoramica, si estende su una superficie di metri quadrati e per l'apres ski offre una splendida Spa con una grande piscina riscaldata, in parte al coperto in parte open air www.dasgoldberg.at/it/