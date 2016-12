Valle del Chiese: silenzio, neve e ritmi lenti

07:00 - Collocata tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, la Valle del Chiese è un luogo capace di rigenerare corpo e mente dallo stress cittadino. Lasciatevi avvolgere dal silenzio, dal candore della neve e tornate a ritmi lenti, più in sintonia con la vita. Concedetevi il lusso di trascorrere giornate semplicemente camminando, a passo lento sulla neve, magari con le ciaspole ai piedi, lungo i percorsi dei fondovalle o spingendovi con gli sci verso i boschi per godere lo spettacolo della natura o della luce calda di un tramonto.

ESCURSIONI, SCIALPINISMO, ICE CLIMBING O SCI DI FONDO – Siete degli amanti delle escursioni? Bene, siete nel posto giuso. Tra le montagne della Valle del Chiese, in particolare quelle che ricadono nel Parco Naturale dell’Adamello - Brenta, le possibilità di compiere escursioni sono davvero tantissime e per tutti i livelli di impegno. Un esempio: per i novelli dell’escursionismo ci sono i facili itinerari sul fondovalle come quelli che risalgono la Val Breguzzo o si inoltrano in Valle di Bondone e Val Daone.



Per tutti coloro che sono più allenati ci sono sempre le classiche escursioni con gli sci d’alpinismo che portano fino alle cime panoramiche come il Monte Cengledino, la Cima Pìssola sopra l’Altopiano di Boniprati. Inoltre, moltissime sono le opportunità di escursioni “notturne” verso le cime e le malghe in quota sopra la valle del Chiese e le sue laterali, la Valle di Bondone, la Val Breguzzo. Tanti gli appuntamenti “sotto le stelle e alla luce della luna” per gli scialpinisti e i ciaspolatori. Il primo è in data 27 dicembre e si tratta della notturna in Valle di Bondone “Frain in Notturna” in partenza dalla località Danà (a 5 minuti di automobile da Roncone) e che si sviluppa sul percorso Bondon – Frain – Val d’Avez – loc. Danà.



Ma la Valle del Chiese è anche il paradiso dell’ice climbing da sperimentare nella Val Daone dove si formano un numero altissimo di effimere architetture di ghiaccio chiamate le “pareti di cristallo”. Affacciate sul lago artificiale di malga Boazzo, a metà circa della valle, si trovano poi le cascate di ghiaccio più imponenti e dai nomi suggestivi: la Regina del Lago, e Gran Scozzese. Amate lo sci di fondo? Allora le località da raggiungere per praticare il vostro sport preferito sono la pista denominata “Raggio di luna”, situata a cavallo tra la Valle del Chiese e la Valle del Sarca e la pista da fondo “Le Brume” che si trova tra le località di Pracùl e Vermongòi.