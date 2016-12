Val Gardena: prima neve e atmosfera natalizia

11:57 - Impianti pronti all’apertura della stagione il 7 dicembre: in Val Gardena si scierà senza far code fino alla vigilia di Natale su migliaia di chilometri di piste da fondo o da discesa, calati nelle calde atmosfere della montagna d’inverno, ma senza spendere troppo.

Scivolare giù dalle vette patrimonio dell’Unesco, le Dolomiti superbe, di fronte a panorami mozzafiato a perdita d’occhio, trasmette una sensazione di onnipotenza, suscita i brividi. Ripide pendenze per i discesisti, prati e boschi imbiancati da neve soffice per i fondisti, salti e boardercross per gli appassionati di freestyle e snowboard: abbiamo di fronte un paradiso dello sci. Con un solo skipass, il Dolomiti Superski (www.dolomitisuperski.com/it), si possono percorrere discese per oltre 1200 km in 12 aree sciistiche delle Dolomiti, di cui 500 km sono tutti collegati attorno al Gruppo Sella. Qui, fra Selva e il Passo Gardena, è stata istallata la nuova ovovia Dantercepies con le relative stazioni di monte, valle e intermedia, che consentirà - insieme con gli altri numerosi recenti interventi di rinnovamento degli impianti - di avere tempi di risalita incredibilmente rapidi. Da consigliare la pista de “La Longia” (dal Seceda a Ortisei), una delle più belle dell’intero comprensorio, più godibile dopo l’allargamento nella parte superiore.



Riguardo allo sci di fondo il Circuito Dolomiti NordicSki è il carosello più grande d'Europa con circa 1100 km di piste da fondo accessibili con un unico skipass e, cosa non da poco, con tracciati che vengono preparati quotidianamente (se necessario innevati artificialmente) per garantire l’ideale svolgimento dello sport. Allo Snow e Funpark Piz Sella principianti e appassionati fanno salti di ogni genere in tutta sicurezza grazie all’istallazione di un kicker grosso e tre salti di diverse dimensioni oltre ad un boardercross con tunnel nella neve a forma di chiocciola (www.funpark.it). Senza dubbio vien voglia di partire, considerata poi la serie di offerte per il periodo che arriva fino alla vigilia di Natale: il pacchetto “SuperPremière” prevede che nel caso di un soggiorno di 4 pernottamenti con 4 giorni di skipass e noleggio dell’equipaggiamento se ne paghino solo 3, e invece se la vacanza è di 8 giorni, se ne pagheranno 6 perché due notti saranno in omaggio.



Sono diverse le strutture alberghiere che partecipano a questa promozione e si individuano grazie al contrassegno con l'apposito simbolo (per i dettagli www.valgardena.it). Nell’eventualità che gli sciatori principianti seguano 3 ore consecutive di lezione privata presso le Scuole di Sci, gliene ne verranno addebitate solo 2. Altro vantaggio – non limitato solo al periodo prenatalizio – è quello della “Mobilità gratuita”, grazie alla quale i mezzi pubblici (bus di linea e skibus) saranno gratuiti per gli ospiti delle strutture associate agli uffici turistici della Val Gardena. Da tener presente poi la coincidenza con le date della Coppa del Mondo di Sci, spettacolo imperdibile su piste impegnative come queste: per incentivare tifosi e amanti della competizione sono stati messi a punto pacchetti “tutto incluso” che permettono di assistere anche in prima fila ai mondiali e tifare i discesisti in gara il 20 e il 21 dicembre. Per l’occasione il Rifugio Comici (www.rifugiocomici.com) organizzerà una “Special night”, ovvero la Ski World Cup Night (il 20 dicembre), nel corso della quale ci sarà un menù d’eccezione a base di pesce, buon vino e si potrà ballare insieme ad alcuni atleti della Coppa del Mondo di Sci.



Non solo sci dunque. Al calar del sole l’atmosfera si fa davvero incantata: in Val Gardena nel periodo dell’Avvento si tengono feste con esibizioni, canti e concerti natalizi, degustazioni (da non perdere quella di pane di segale appena sfornato ancora fumante) e mostre di Presepi, come nel “Calendario d’Avvento” dal 1° al 24 dicembre a Ortisei. Di grande suggestione anche il mercatino di Natale di Santa Cristina, allestito sotto al grande albero natalizio con in esposizione e vendita oggetti dell’artigianato locale in legno, lana e vetro da riportare in dono o da utilizzare per rendere originale l’albero di casa nostra. Tutti i pomeriggi per merenda saranno sfornati il pan pepato e gli squisiti “Spitzbuben”, biscotti di pasta frolla ripieni di marmellata di albicocche. Ogni giovedì dell’Avvento (il 5, 12 e il 19 dicembre) si assisterà alla “Tlecanocht”, una sfilata di giovani in abiti tradizionali (travestiti da contadini) che vanno di casa in casa ad annunciare il Natale cantando la “Tlecanocht”, un canto tradizionale, e ricevendo in cambio dolci e qualche moneta.



E per i più piccoli il momento più bello sarà la visita di San Nicolò (che per noi è Babbo Natale) il 5 dicembre. Quella sera il Santo inizia la sua lunga camminata per le strade dei tre paesi, accompagnato dall’angelo e dal servitore, per portare regali e lodi ai bambini che sono stati bravi. Per quelli che sono stati più capricciosi ci saranno invece dei diavoli – i Krampus – a rincorrerli urlando e agitando campanacci e catene. Un divertimento terrificante.



Per conoscere le condizioni del tempo, consulta il sito www.meteo.it.