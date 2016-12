Val di Fiemme: sciare al chiarore della luna

17:39 - In Trentino c’è una valle dove otto giornate su dieci c’è il sole, dove le vette dolomitiche amano incontrare il chiarore lunare per regalare dolci ore di sci notturno e dove l’arte si fonde con la natura regalando emozioni magiche. Questo luogo così speciale è la Val di Fiemme.

- La notte svela ciò che il giorno ha taciuto. E così la Val di Fiemme è proprio nelle ore notturne che dà il meglio di sé perché rivela la sua essenza, quella più intima e avvolgente. Le vette dolomitiche incontrano il, il sapore di Fiemme si svela nella sua tenacia e profondità e ogni gesto viene reso consapevole, lento, delicato. Come fare per vivere tutta questa atmosfera incantevole? È semplice, basta indossare due piccole zattere ovali per poi lasciarsi galleggiare fra dune di neve fino a raggiungere uno dei tanti rifugi. Il resto viene da sé.Una volta raggiunto il rifugio vi verrà spontaneo di lasciarvi scaldare dal calore della stufa in maiolica per poi abbandonarsi alle gioie del palato. Sapete resistere ad un gustoso piatto di strangolapreti al burro fuso? La notte è così amata in Val di Fiemme che, da quest’inverno,, fra la pista Olimpia 3 dell’Alpe Cermis (mercoledì, venerdì, domenica) e la pista di Obereggen dello Ski Center Latemar (martedì, giovedì e venerdì). E per chi ama le ciaspole, sull'Alpe Cermis è agibile il nuovo percorso sulla neveL’itinerario si percorre facilmente in 2 ore e mezza con le ciaspole (la versione diurna si chiama. Di notte poi viene illuminato anche lo Stadio iridato del fondo di Lago di Tesero, teatro indiscusso della Marcialonga e dei Mondiali di sci nordico (1991, 2003, 2013). Amate i presepi? Ma Fiemme ama così tanto il fascino della notte che anche isono illuminati fino alle 23! Inoltre, sempre a Tesero, dal 7 dicembre al 12 gennaio c’è un evento dal sapore genuino e natalizio: “Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera delicata delle luci, della musica e delle gustose degustazioni di canederli, polenta, lucaniche, speck, formaggi, vin brulé, birra di Fiemme, spumante Trentodoc e zelten.diceva la poetessa milanese Alda Merini. Un bel modo di pensare al concetto d'arte, un modo lirico che l’artistaha voluto omaggiare con un’opera che rappresenta tre grandi bozzoli di farfalla, creati con lana di pecora. Dove ammirare questa incredibile istallazione? NellaSki Center Latemar, trasformata in una. L’Agnello, infatti, attraversa il(www.respirart.com) che ospita le installazioni ditra cui l’operadell’artista, situata nella Variante Agnello;l’opera del grande gotha dell’arte, un luogo di meditazione realizzato con pietre di porfido trentino, sempre nella Variante Agnello, e un’altra installazione artistica di Nones intitolata:posizionata proprio di fronte al rifugio. E se amate la fantasia raggiungete il versante di. Qui, infatti, dal mese di dicembre alcuneper raggiungere Gardoné, tempio dello sci e del divertimento ed è possibile passeggiare nel percorso ad anelloFra abeti e larici, si scoprono ali di drago che emergono dalla neve, misteriose “arcofalene” sospese fra i rami, un pozzo magico, alberi cavi, un gigantesco nido di drago, ma anche incisioni sulla roccia che annunciano il ritorno sulla Terra dei dominatori del cielo. Tutte opere di land art realizzate con materiali offerti dal bosco. Quattro giocolibroinvitano a conoscere le abitudini e i desideri di Rogos, Rametal, Zoira e Kromos, protagonisti del racconto “I draghi del Latemar” di Beatrice Calamari.- Per chi desidera soggiornare in Valle di Fiemmec’è l’offerta “Cogli la prima Neve” che propone 4 giorni di vacanza al prezzo di 3. A partire da 212 euro a persona: 4 notti in Hotel (mezza pensione); 4 giorni di skipass valido per le cinque ski area del comprensorio Fiemme-Obereggen; 10% di sconto sul noleggio sci o snowboard; ingresso gratuito allo Stadio del ghiaccio, alle piste di pattinaggio e alle piscine di Cavalese e Predazzo. A partire da 403 euro a persona: 7 notti in hotel al prezzo di sei, con 6 giorni di skipass, 10% di sconto sul noleggio sci o snowboard; ingressi gratuiti allo Stadio del ghiaccio, alle piste di pattinaggio e alle piscine di Cavalese e Predazzo.Per maggiori informazioni: visitfiemme.it Per conoscere il meteo sul Trentino in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Volete dare un'occhiata in anteprima alle bellezze della Val di Fiemme? Ecco a voi il video adatto