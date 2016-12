Sulle Alpi Svizzere si scia e si mangia da dio

08:00 - Piste da sci infinite, panorami alpini mozzafiato e cucina da veri intenditori ci fanno l’occhiolino fra St. Moritz e Arosa, in Svizzera, a due passi dai nostri confini. Ora che tutto l’arco alpino è imbiancato e le temperature ci preannunciano l’inizio dell’inverno addolcito dalle atmosfere incantate del vicino Natale, la voglia di sciare e di coccolarsi al caldo dei rifugi in quota si fa irresistibile. E la novità del comprensorio sciistico da 225 km di piste sempre candide e impeccabili di Arosa-Lenzerheide certo aggiunge appeal al desiderio di vacanza.

Il consiglio per il nostro viaggiatore è di iniziare da Tirano un viaggio su rotaia da favola fra distese ghiacciate e vette panoramiche, che non si possono ammirare se non a bordo del Trenino Rosso del Bernina. Si sale sul Bernina Express diretto a St. Moritz (www.rhb.ch), su uno dei più bei treni del mondo secondo il National Geographic, e si percorre la ferrovia sorta nel 1910 come adattamento di un tracciato in alta montagna di una tranvia interurbana a trazione elettrica. Questa linea è a buon diritto entrata nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per l’eccezionale fascino del paesaggio naturale di alta montagna: viadotti da vertigini, gallerie elicoidali, ghiacciai appena sfiorati dal passaggio del treno in ripida ascesa verso il Piz Bernina (ad oltre 2200metri di altezza) e poi ecco affacciarsi allo sguardo St. Moritz. Prima di arrivarci, volendo spezzare il lungo tragitto, il nostro viaggiatore potrebbe far sosta nel centro storico di Poschiavo a gustarsi un piatto fumante dei famosi pizzoccheri neri.



Appena a St. Moritz non potremo non notare il Carlton Hotel. Compie 100 anni. Ci abbaglierà con il suo splendore, dato sia dalla sua lunga storia (il lussuoso ed imponente edificio fu inaugurato infatti a Natale del 1913), sia dai suoi moderni comfort (www.carlton-stmoritz.ch). Il soggiorno sarà indimenticabile. Cena da favola al ristorante Da Vittorio-St. Moritz con piatti a tre stelle Michelin preparati per tutta la stagione invernale da Roberto e Enrico Cerea dell’omonimo Da Vittorio-Brusaporto (Bergamo), punto di riferimento dell’elite dei locali di alta cucina a livello internazionale. Appuntiamoci anche che a fine gennaio (dal 27 al 30) in occasione del Festival Gourmet di St. Moritz al Carlton sarà ospite il tristellato chef giapponese Yoshihiro Takahashi. Un giro nelle viuzze del centro (St. Moritz-Dorf), la parte alta della città, sarà davvero piacevole, magari per fermarsi a bere in uno dei locali frequentati dai VIP di tutta Europa e non solo, o per fare un costoso (ma esclusivo) shopping. Fra un acquisto e l’altro varrà la pena di assaggiare qualche goloso cioccolatino di Laederach, che prepara le speciali “mini mousses” e altre bontà nel negozio di via Serlas (www.laederach.com). Il nostro viaggiatore poi potrà prendere la funicolare per Corviglia, dove riuscirà ad apprezzare un panorama incantevole oppure mettersi gli sci ai piedi e fare qualche curva lungo i dieci chilometri di discese sui ghiacciai della Diavolezza. Da togliere il fiato.



Poi si riprenderà il viaggio verso nord, sempre a bordo del Trenino Rosso del Bernina, attraverso la selvaggia valle dell’Albula: un cambio di treno a Choira e poi finalmente si raggiungerà la deliziosa cittadina di Arosa. Siamo nei Grigioni. Qui il nostro viaggiatore potrà dar sfogo al desiderio di sci, dominando il nuovo comprensorio sciistico che ha unito Lenzerheidi e Arosa per un totale di 225chilometri di piste. E c’è la possibilità di far tutto senza togliersi mai gli sci dai piedi soggiornando allo Tschuggen Grand Hotel (www.tschuggen.ch), che, con lo Tschuggen Express, il trenino privato, porta gli ospiti direttamente in quota dall’hotel. Una meta letteralmente “ski-in ski-out” con offerte interessanti per le donne, per i buongustai (dal 9 all’11 gennaio si tiene lo Tschuggen Gourmet Tour che mette in cucina sei top chef stellati) e per gli skiing safari, a partire dal 9 gennaio in poi. Da non sottovalutare poi l’attrazione fatale che coglierà il nostro viaggiatore alla vista della Bergoase, la SPA di 5000metri quadrati disegnati dall’architetto Mario Botta, in grado di regalare anche ai più scettici un intenso relax.



Un’alternativa allo sci potrebbe essere quella di fare escursioni con le racchette e le ciaspole per raggiungere laghi ghiacciati, vette panoramiche o per attraversare suggestivi boschi innevati; si può anche decidere di far pazzie come ammirare Arosa dall’alto di una mongolfiera; o infine si può più semplicemente passeggiare spensierati senza meta nella bella e soleggiata valle dello Schanfigg, dove sorge Arosa, che, essendo chiusa al traffico, gode di un’aria salubre e particolarmente pura (per ulteriori informazioni www.svizzera.it).