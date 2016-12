Snow bike: in bicicletta sulla neve

13:17 - Come si fa ad andare in bicicletta con la neve? In Val d’Aosta, precisamente in Val Ferret a Courmayeur, per la prima volta le biciclette girano anche in pieno inverno. Si chiama “Snow bike” e il divertimento è assicurato.

Come ricorda Viagginbici.com, il magazine dei viaggi e delle vacanze in bicicletta, i patiti della bicicletta e della neve possono di danno appuntamento ogni giorno alle 12.00 a Planpincieux (1580 m). Si utilizzano mountain bike con freni a disco e gomme da neve, e si percorrono un itinerario di circa 5 chilometri fino a Lavachey (1650 m). Il percorso si snoda lungo la Dora di Ferret, e si pedala in mezzo ad una natura incontaminata, avvolti dal silenzio ovattato delle splendide montagne che dominano la valle, all'ombra del Massiccio del Monte Bianco. Arrivati a Lavachey è possibile pranzare in una baita con i piatti tipici locali e successivamente rimettersi in sella alla snow bike e tornare indietro. Questa escursione può essere fatta anche con la bici propria, ma solo ed esclusivamente accompagnati da una guida autorizzata dal Consorzio Val Ferret , oppure da un accompagnatore della Mount Blanc Adventure: è invece assolutamente vietato avventurarsi nei sentieri di snow bike da soli. Per chi ama i paesaggi magici, la gita può essere effettuata anche all'ora del tramonto: in questo caso ci si dovrà munire di torce frontali e si potrà pedalare sfruttando la luna piena. Su richiesta è possibile fermarsi a cenare in qualche baita in quota per poi avventurarsi in un’ emozionante discesa notturna.



Per tutte le informazioni sulla snow bike contattate www.snowbike.vda.it

Per informazioni sugli eventi in Valle D’Aosta www.lovevda.it