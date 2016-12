Si scia a Breuil-Cervinia e a Presena

12:19 - Appassionati di sci è arrivato il vostro momento. A Breuil-Cervinia in Valle d’Aosta, così come a Presena, Brescia, dal 19 ottobre ricomincia la stagione invernale. A voi non resta che rispolverare gli scarponi, preparare le valigie e cominciare a sognare la bella sensazione della neve sotto i piedi e del vento che vi sfiora la pelle, mentre sperimentate nuove evoluzioni sciistiche.

A CERVINIA E A PONTEDILEGNO, PER UN WEEKEND SULLA NEVE – Come vuole la tradizione, in Valle d’Aosta è la pista da sci Breuil-Cervinia ad inaugurare la stagione invernale che comincia con questo week-end del 19 e 20 ottobre, dalle 8.30, per poi concludersi il 4 maggio 2014. Gli impianti saranno aperti tutti i giorni. Al momento si scia sulle piste di Plateau Rosa, in territorio svizzero dove il manto nevoso è ottimo grazie alle recenti nevicate. Oltre al collegamento funiviario Breuil-Cervinia Plateau Rosà, sono aperti gli skilift Plateau Rosa I, II, III, la seggiovia Furgsattel, la funivia del Piccolo Cervino, aperte le piste dal Piccolo Cervino ( mt. 3.883) fino al Trockener Steg (mt. 2.939). Il prezzo dello ski pass giornaliero internazionale (Italia e Svizzera) è di Euro 50.00, tariffa Pre-Ski. In tutti gli altri comprensori sciistici valdostani (Courmayeur,

La Thuile, Pila e Monterosa) l'obiettivo è invece l'apertura a fine novembre, in modo da entrare a pieno regime entro il fine settimana dell'8 dicembre, tradizionale rampa di lancio del turismo sulla neve.



A Pontedilegno (Bs), invece, da sabato 19 ottobre sarà possibile sciare sulla pista Presena destra, una “rossa” lunga un chilometro che si snoda da 3.016 mt a 2.738 mt di quota, con una settimana di anticipo sulla stagione invernale 2013/2014. La anticipata apertura è stata possibile grazie agli oltre 120 cm di neve depositatasi lo scorso fine settimana. Gli impianti del ghiacciaio saranno in funzione dalle 8 alle 15, lo skipass giornaliero costa € 27 che diventano € 24 per i ragazzi (fino a 14 anni di età).



Intanto è già ripartita dal 21 settembre la stagione sciistica sulla parte alta del Ghiacciaio della Val Senales. Le informazioni s ono sul sito Internet www.valsenales.com/it/



Se la voglia di sci è già a mille, godetevi questo video.