Sci e terme: sulla neve vacanze da sogno

08:00 - Da Saint Vincent a Saint Moritz, a Bormio, a Merano, alla Carinzia. Sono queste alcune delle mete in cui potersi finalmente godere una vacanza invernale completa, fatta di sport, benessere, divertimento, peccati di gola e salute - grazie ai benefici (e ai piaceri) delle acque termali. E allora non resta che scegliere dove andare.

In Val D’Aosta il post-sci termale si trascorre al caldo delle terme. Da poco sono state rinnovate le Terme di Saint Vincent, aperte per la prima volta 150 anni fa, in una nuova veste di “Medical Spa”, che lega il benessere alla cura in modo moderno (www.termedisaintvincent.com). A Pré-Saint-Didier lo scenario è emozionante: le acque calde sgorgano dal cuore della montagna come 1.000 anni fa, il Monte Bianco si ammira anche mentre siamo immersi nelle piscine esterne (spettacolari quando nevica) o al caldo delle saune in legno e pietra naturale. Questo centro conserva l’atmosfera e l’architettura nobile dell’Ottocento, di quando cioè, nel 1838, fu inaugurato, pur armonizzando il sapore antico con le moderne tecnologie delle oltre quaranta pratiche termali. Un ideale apres-ski (www.termedipre.it). Per sciare ci sono offerte skipass a La Thuile, Breuil-Cervinia, a Pila (per i bimbi), a Courmayeur (a fine gennaio), mentre c’è una novità assolutamente da provare: la skiarea del Monterosa, che insieme agli impianti di Champorcher, Brusson e Weissmatten costituisce un neonato carosello dello sci che abbraccia tutta la macro-area orientale della regione (www.monterosa-ski.com).



A Bormio sono nove le sorgenti che riscaldano le giornate fredde: dal massiccio dolomitico dell’Ortles arrivano ai tre stabilimenti dei Bagni Vecchi, al Grand Hotel Bagni Nuovi e a Bormio Terme. Ai Bagni Nuovi dopo aver sciato ci si immerge in 30 diversi servizi termali, fra cui 7 vasche e piscine all'aperto (fruibili tutto l'anno). Si può scegliere fra quattro percorsi termali divisi in base al risultato che si intende raggiungere, ossia rigenerante, disintossicante, acquatonico-rivitalizzante o rilassante. Il centro Terme e Benessere Bagni Vecchi invece propone 6 differenti settori, tutti da provare, vista la loro antichissima storia e le nobili frequentazioni nei secoli; immancabile la piscina esterna panoramica a picco sulla rupe da cui lo sguardo spazia sulla “magnifica terra”, Bormio. Il moderno stabilimento Bormio Terme si trova nel centro della cittadina ed è alimentato dalla sorgente termale Cinglaccia; con queste acque vengono preparati prodotti cosmetici naturali utilizzati anche per i trattamenti nel centro estetico interno allo stabilimento (www.bormioterme.it).

A St. Moritz la vacanza fra sci e terme è decisamente chic. Queste sorgenti termali sono le più alte della Svizzera (Alta Engadina) e chi ama lo sport si può sbizzarrire sulla montagna Corviglia/Piz Nair, con i suoi 100 chilometri di piste, oppure sulla leggendaria pista da skeleton del Cresta Run e sulla pista da bob di ghiaccio naturale, l'unica al mondo. Lo skipass è in offerta per chi soggiorna per più di un giorno nei tanti hotel aderenti all’iniziativa “Hotel skipass incluso”. E poi alle terme (St Moritz Bad, nella parte bassa del paese) per un bagno in piscina, un bagno turco o una sauna che ristoreranno sia gli sportivi sia chi ha voglia di prendersi solo un po’ cura di sé magari nelle giornate in cui il sole non splende. Ogni hotel ha al suo interno centri di benessere termale di gran lusso aperti anche a clientela esterna (www.engandin.stmoritz.ch).

E per girare con i mezzi pubblici basta un biglietto, lo Swiss Travel System, il modo per usufruire dell’intera rete svizzera (treni, battelli e auto-postali che raggiungono anche i più piccoli paesi di montagna) senza noie e a prezzi agevolati.



Poi Merano, perla delle Alpi, da secoli considerata una stazione climatica ottimale sia in estate che in inverno. Era la località prediletta dall’imperatrice d’Austria, Sissi, per trascorrervi gli inverni altrove più rigidi. Lo stabilimento, a cui l’architetto Matteo Thun ha dato un’impronta inconfondibile, si presenta come un imponente cubo di vetro che lascia filtrare sempre luce naturale, leitmotiv del benessere insieme alle acque calde e allo straordinario panorama circostante (www.termemerano.it). 25 piscine, una trentina di sale per i trattamenti, 8 saune, un centro medico e un centro fitness ed il suo parco mediterraneo da cinque ettari con laghetto di ninfee nel quale confluisce la piscina sportiva. Non ci si annoia mai. Dall’Hotel Therme Meran (www.hoteltermemerano.it), si accede direttamente alle Terme tramite un tunnel sotterraneo percorribile in accappatoio; oppure si può oziare nella piscina termale privata dell’hotel e lasciarsi coccolare nel moderno centro benessere riservato. I pacchetti hotel-sci-terme a Merano tuttavia sono numerosi e accontentano tutte le tasche.

Superato il confine del Tarvisio, nella regione austriaca della Carinzia, c’è una bella realtà che unisce sci, natura, terme e folklore: è Villach. Warmbad-Villach è nota fin dai tempi dei Romani e da poco vanta le nuove e futuristiche KärntenTherme (www.kaerntentherme.com) che si affiancano allo storico e rinomato Warmbaderhof (www.warmbad.at), l’unico hotel dell’Austria ad avere una piscina termale alimentata direttamente dalla sorgente. Grandi vetrate, acciaio, pietre naturali in un ambiente da 11.000 mq sviluppati su quattro livelli, pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca benessere e relax, senza però rinunciare al divertimento e ad un po’ di sana attività fisica. A poca distanza si trova Bad Bleiberg (www.bad-bleiberg.at), dalla lunga tradizione mineraria ed oggi rinomata per le sue gallerie climatiche terapeutiche che si estendono per 1300mq. Lo sci si pratica sull’Alpe Gerlitzen un paradiso per gli instancabili dello sci e per farsi la tintarella anche d’inverno; irrinunciabile è l’escursione al nuovo rifugio Gipfelhaus, in vetta al parco naturale del monte Dobratsch; emozionanti le discese dal Dreiländereck, il monte che si trova esattamente sul triplice confine tra Austria, Italia e Slovenia.



Sempre in Austria, a poca distanza da Salisburgo, il comprensorio sciistico e di sport invernali della Valle di Gastein offre un importante centro termale, situato nel centro di Bad Hofgastein: le Alpentherme Gastein (www.alpentherme.com/it) in cui associare il benessere e il divertimento di una Spa e piscine per tutta la famiglia a importante e benefici trattamenti curativi nella galleria Heilstollen. Ci sono le piscine, al coperto, all'aperto e una vasca con giochi per i bambini, una grande area saune con una zona riservata alle signore e soprattutto la galleria curativa, in cui le acque e i vapori termali contenenti radon, un gas nobile che viene assorbito attraverso le vie respiratorie e la pelle, hanno riconosciuti effetti curativi su alcune malattie respiratorie, dell'apparato locomotore e dell'epidermide, e nello stesso tempo rinforzano il sistema immunitario. Per informazioni www.gastein.com.



Se proprio la neve non fa per voi, anche in abbinamento al benessere, ecco un video tratto dall'archivio di Donnavventura