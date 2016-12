Neve di primavera: qui è ancora sci

Il sole fa venir voglia di un bel tuffo in mare? Non a tutti. C'è chi conta ancora nella buona tenuta della neve e… perché no, in qualche debole nevicata. Per fortuna, la coltre bianca, caduta copiosa negli scorsi mesi, permette ancora di sciare in modo piacevole in aprile e maggio , con soddisfazione di chi non vuole saperne di riporre sci e scarponi. Complici le temperature miti e le giornate più lunghe la primavera è anche l'ideale per prendere la tintarella sui terrazzi panoramici dei rifugi. Ecco le mete più interessanti.

L'arco alpino, sia sul versante italiano che su quello straniero, è ancora ben innevato, soprattutto alle quote più elevate e nelle ore mattutine, e pronto ad accogliere gli sciatori più instancabili. È anche per questo motivo che si sta diffondendo l'abitudine di pernottare nei rifugi in quota e poi godersi di prima mattina una discesa sulla neve appena battuta. Si scia in Valle d'Aosta in tutti i comprensori: impianti aperti nel Monterosa Ski, a Pila, a La Thuile, a Courmayeur e a Cervinia, dove si scia fino a Pasqua e anche oltre. Tra le offerte turistiche segnaliamo gli skipass gratis in molte località per chi prenota tre-quattro notti in albergo. Per informazioni si vedano i siti internet dei singoli comprensori, oppure il sito dell'Ente turistico valdostano www.lovevda.it



In Lombardia piste aperte a Livigno dove gli appassionati trovano neve e offerte convenienti fino ai primi di maggio (www.livigno.eu ). Fino all'11 aprile sci e offerte convenienti anche al Passo del Tonale e a Ponte di Legno, ma nel fine settimana di Pasqua si scia solo a Passo Tonale e sul ghiacciaio Presena. Per informazioni: www.adamelloski.com/it/ .

Stessa situazione anche in Trentino Alto Adige, dove si scia a Monte Bondone; ma le piste sono aperte nel carosello Dolomiti Superski (www.dolomitisuperski.com) con impianti in funzione nelle valli Isarco, Fiemme, Pusteria, in Oberregen e Plan de Corones. Nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, sabato 12 e domenica 13 aprile in vista della chiusura della stagione invernale, tutti potranno sciare e usufruire gratuitamente degli impianti di risalita aperti nei diversi comprensori. Nel polo di Ravascletto-Zoncolan, inoltre, domenica 13 è previsto uno sconto del 50% sulle lezioni con i maestri di sci e sul noleggio dell'attrezzatura. Per tutte le informazioni su piste e impianti in tempo reale, consultare il sito www.promotur.org alla sezione INFONEVE

Chi preferisce una meta di Oltralpe trova neve abbondante in Francia, in Svizzera e in Austria, con offerte che abbinano promozioni sportive e pacchetti benessere. Ad esempio in Austria, si scia a Sölden e si gode il relax delle terme all'Aqua Dome (www.aqua-dome.at/it), mentre in Svizzera, in Engadina si può sciare fino al 25 maggio sul ghiacciaio della Diavolezza (engadin.stmoritz.ch/it).

Sempre in Svizzera ultima neve scontata anche a Lenzerheide, dove la nuova cabinovia che collega il comprensorio ad Arosa offre il piacere di sciare su ben 225 km di piste. Il Privà Alpine Lodge di Lenzerheide (www.privalodge.ch/it.html), complesso residenziale con chalet appartamenti immersi in un contesto alberghiero di alto livello adiacente alle piste, offre nei fine settimana del 5-6 e 12-13 aprile la scuola di sci gratuita ai bambini che soggiornano nella struttura con le loro famiglie.