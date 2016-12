Livigno: sci, eventi e sculture di ghiaccio

15:19 - Circondata dai Parchi Nazionali dello Stelvio e dell'Engadina, Livigno con i suoi dolci pendii, la sua natura incontaminata e i suoi 115 chilometri di piste di vario livello è una tra le più importanti mete sciistiche della Lombardia. Tanti gli eventi in programma per la stagione invernale e un bel regalo per la 18° edizione di Art in Ice, l’opera d’arte “Art in Ice Ri-evolution” di Michelangelo Pistoletto, visitabile fino al 31 gennaio.

– Il villaggio di Livigno è riconoscibile e famoso per la forma allungata. Le sue casette, costruite con pietre e legno, sono infatti disposte come se fossero in fila, una fila allungata mantenendo nel tempo quelle che sono le caratteristiche architettoniche tipiche dei borghi alpini. E se siete degli amanti delle antiche tradizioni, non lasciatevi sfuggire una visita allaLa cooperativa, nata per promuovere e non lasciare morire le tradizioni agricole montane, è stata progettata in modo da consentire al visitatore di assistere, grazie a delle grandi vetrate, come si lavora il latte in modo da ottenere il formaggio.Per i più golosi c’è anche ledove è possibile degustare tutti i prodotti. Tradizione a parte Livigno è un vero e proprio. Qui, infatti, potrete cimentarvi nelle vostre evoluzioni sciistiche su bendi vario livello dai 1.800 ai 2.900 metri di quota, con, tra cui l', 3. Potrete provare mille modi diversi per vivere la magia della natura invernale. Scegliete tra il, lo, il, leleo leE poi ancora: gite su slitte trainate da cavalli o su tracciati per l'equitazione. Inoltre, durante tutta la stagione invernale, Livigno proponetra cui: ladel 14 dicembre, unaper bambini e ragazzi su percorsi di varie lunghezze, ladel 15 dicembre, la prima granfondo del circuito. Percorso da 42 km o da 22,5 km e il World Rookie Tour, in programma dal 6 all’11 gennaio 2014. L’evento vede la partecipazione di giovani talenti di snowboard provenienti da tutto il mondo che si danno appuntamento alloper emozionanti sfide e acrobazie.– Quest’anno la diciottesima edizione della manifestazione, nata per dare nuove forme e contenuti alla neve, è impreziosita dalla presenza dell’operadi. Aperta, perché si tratta di un igloo visitabile e godibile,, l’opera site specific prodotta da Lungolivigno Fashion si lega alla natura del luogo, portando a Livigno una riflessione sui temi della sostenibilità, dell’impegno sociale e del riciclo, temi da sempre al centro del pensiero dell’artista.La curatela del progetto è affidata a Chiara Bertola. L'opera, che sorge nel centro di Livigno a ridosso di via Fontana, è una, simbolo ideato dall’artista che rappresenta la possibilità di un nuovo e più equilibrato rapporto tra umanità e pianeta Terra ed è composta di, assunti a significato di natura e artificio, e di, che rappresenta il superamento responsabile dell’attuale rapporto squilibrato tra gli esseri umani e la Terra. La sostenibilità bio-etica nell'ambito del settore tessile è il tema del primo ambiente che ospita il Terzo Paradiso di stracci del dipartimento Moda di Cittadellarte, B.E.S.T.Nel salone centrale il, grande opera a forma di bacino del Mediterraneo, esemplifica la possibilità del dialogo culturale al di là delle differenze. Nel terzo igloo infine viene presentata l’attività disu architettura sostenibile e ricerca di innovativi sistemi di progettazione urbanistica. All’esterno dell'installazione i neon Love Difference, recentemente esposti al Louvre, declineranno il messaggio di “Amare le differenze” nelle lingue più parlate nel mondo. L'opera sarà animata, nel corso dei mesi, da incontri tematici legati ai temi affrontati nella mostra.Per maggiori informazioni: www.livigno.eu

