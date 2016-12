Europa: gli ostelli sulla neve

11:32 - Lo sci è uno sport che costa piuttosto caro, tra attrezzature, impianti di risalita e soggiorno nelle località di montagna. Chi ama le discese innevate, ma non vuole spendere un patrimonio, può approfittare di alcune strutture low cost piacevoli e ben attrezzate nelle località italiane ed europee più amate dagli appassionati delle discese su sci, snowboard e persino in parapendio.

Le strutture appartengono alla rete di HostelsClub.com – il portale che riunisce i migliori ostelli del mondo – nelle più diverse destinazioni: oltre all'Italia, all'Austria e alla Svizzera, mete sciistiche "classiche" si può andare in Germania e persino in Polonia. Gli ostelli che proponiamo sono situati nei pressi degli impianti di risalita e anche alle stazioni di arrivo, così che non sia necessario viaggiare in auto. Di solito la sistemazione proposta è in camera da 2 a 8 persone, con o senza bagno privato, e offrono abbondanti prime colazioni adatte a chi fa sport. A disposizione degli ospiti ci sono poi alcuni servizi, come la cucina ad uso comune, la connessione a internet wi-fi e programmi di intrattenimento "après ski”.



ITALIA • Garnì Rainbow a Rovereto (www.hostelsclub.com/hostel/rainbow). L'ostello si trova in una casa coloniale del 1700, su una collina immersa nella natura e offre un ambiente caldo e armonioso. Buoni i servizi, come la doccia idromassaggio, la tv satellitare e internet. Ottimo punto di partenza per visitare le montagne circostanti, o fare un giro culturale al Mart di Rovereto. Prezzi da 22 euro a persona.

• Ostello Dolomiti a San Martino di Castrozza (www.hostelsclub.com/hostel/dolomiti) San Martino di Castrozza, la celebre località montana nella Valle del Primiero, in provincia di Trento, è un vero paradiso per gli amanti della montagna e del relax. L'Ostello Dolomiti si trova alla partenza degli impianti di sci “CES”, nel cuore del Parco Naturale di Paneveggio, a 400 mt dal centro di San Martino, con una vista suggestiva sulle Pale. Dispone di parcheggio privato ed è una soluzione pratica, economica e funzionale per la vacanza sportiva, o per chi è cerca quiete e relax. Curiosamente, la cucina dell'ostello è quella tipica dell'Umbria, perché i gestori sono originari del centro Italia! Prezzi da 27 euro a persona.



SVIZZERA • Downtown Lodge a Grindelwald (www.hostelsclub.com/hostel/grindelwald) Grindelwald è una delle mete di vacanze più note e cosmopolite della Svizzera e la più grande stazione sciistica della regione della Jungfrau. L'ostello Downtown Lodge offre una splendida vista sul ghiacciaio Eiger, nel quale si trova la celebre gola alla fine del villaggio di Grindelwald, dove si trovano le cosiddette "marmitte glaciali", le pietre lucide e i blocchi di marmo rosa e verdi. Nel villaggio si svolge la gara mondiale di bici da neve. Il Downtown Lodge è in pieno centro del paese e offre sistemazioni in camere singole, doppie o camerate. Gli impianti di risalita sono comodi da raggiungere, come pure i sentieri per chi voglia fare trekking. I prezzi partono da 38 Franchi Svizzeri a persona (circa 31 euro) ed è inclusa una ricca colazione a buffet.

• Mountain Hostel a Grindelwald (www.hostelsclub.com/hostel/mountain) Sempre a Grindelwald si trova anche il Mountain Hostel, ai piedi della parete nord dell'Eiger, vicino alla funivia della Jungfrau e alla stazione della cabinovia. E' la struttura ideale per gli escursionisti e per ogni genere di attività sportiva. Prezzi da 28 euro a persona.

• Backpackers Villa Sonnenhof a Interlacken (www.hostelsclub.com/hostel/sonnenhof) Una vero paradiso per gli appassionati della natura e della montagna più autentica. L'ostello è immerso in uno splendido parco e offre speciali pacchetti per sciatori o per chi vuole provare gli sport estremi come rafting, canyoning, parapendio, deltaplano, paracadutismo, bungee jumping e zorbing. Le camere hanno da 2 a 7 posti letto e i prezzi sono da 23 euro a persona.



AUSTRIA - • Awa Innbrucke a Innsbruck (www.hostelsclub.com/hostel/innbrucke) Nel centro di Innsbruck, con vista sull’Inn: è la soluzione ideale per chi ama lo sport, ma non vuole allontanarsi dai divertimenti della città. Innsbruck, infatti, è nota per le sue vivaci serate dopo sci e, proprio sotto l’ostello, si trova un punto caldo della vita notturna: l’Innkteller. A disposizione sia camere comuni, sia camere private con bagno. A partire da 32 euro a persona.



GERMANIA - • House L. A. - City Hostel a Füssen (www.hostelsclub.com/hostel/housela) Nel centro della città di Fussen, in Baviera l'House L.A. City Hostel si affaccia sullo splendido castello di Neush Wanstein e la vetta di Allgauer. E' situato sulla King Ludwing promenade che conduce al Lago Forggensee. E' un ottimo punto di partenza per camminate ed escursioni in alta quota, per praticare alpinismo, sci, snowbord e pattinaggio. Per un dopo sci di tutto relax ci sono le Terme Crystal. Prezzi da 18 euro a persona.

• Youth Hostel Partenkirchen a Garmisch (www.hostelsclub.com/hostel/partenkirchen) La struttura si trova nella parte meridionale dell’Alta Baviera, a 10 km dal confine con l’Austria. A Garmish Partenkirchen si svolsero i giochi olimpici invernali nel 1936 e i mondiali di sci alpino nel 1978; oggi ospita l’Olimpia Ice Sport Center, raggiungibile in breve dall'ostello. La struttura si trova a pochi minuti a piedi dagli impianti di risalita che portano a quasi 3000 metri di altitudine. Prezzi da 26 euro a persona.



POLONIA - • Top Hostel a Zakopane (www.hostelsclub.com/hostel/top-hostel) L’Ostello Top Hostel si trova nel bel mezzo della Krupówki Street nel centro di Zakopane, la capitale invernale polacca. Zakopane è un antico villaggio ai piedi dei monti Tatra, incastonato in un vero paradiso naturale Oggi è una splendida destinazione montana in cui praticare innumerevoli sport sulla neve adatta soprattutto ai giovani. Il Top Hostel offre internet wi-fi super veloce, giochi, lavanderia, cucina comune e, last but not least, prezzi da 10 euro a persona.



BULGARIA - • Kralev Dvor a Bansko (www.hostelsclub.com/hostel/kralev) Bansko è lo ski resort piu moderno e noto della Bulgaria, molto apprezzato dai turisti tedeschi e scandinavi per le sue 18 fantastiche montagne. Un vero paradiso per chi voglia praticare sci alpino, snowboard, escursioni e arrampicate. Il Kralev Dvor è una sistemazione imbattibile per il suo rapporto qualità/prezzo, con servizi da grand'hotel e tariffe a partire da 10 euro.