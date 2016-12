Cervinia: 360 km di piste, paesaggi incredibili e tante novità

11:55 - A Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta, dal 20 ottobre è ripartita la stagione sciistica. Sei mesi, dal 1°novembre fino al 4 maggio, per sciare su 360 chilometri di piste, magari al “chiar di luna” tra paesaggi naturali incredibili dominati dall’inconfondibile piramide di granito del Cervino. Uno dei comprensori sciistici più importanti d’Italia, il “Cervino Ski Paradise”, uno spazio infinitamente bianco, un carosello di impianti e tracciati per tutti i livelli.

- Quest'anno la Cervino S.p.A. ha voluto creare unodavvero unico in tutto l’arco alpino, con la particolarità di poter sciare non solo in un grande comprensorio internazionale, ma anche in piccole stazioni. Da quest’inverno poi sono in vigore(a partire da 2 giorni) validi a Breuil-Cervinia, Zermatt, Valtournenche, Chamois e Torgnon. Inoltre, tante sono le offerte proposte diversificate anche in termini economici come gli skipass scontati per i ragazzi under 14 (junior) e per gli over 65 (senior), gli skipass gratuiti per i bambini under 8 ( se accompagnati ) e agli over 80. Importanti agevolazioni anche per gli universitari tramite l’University Pass. E per tutti coloro che hanno in mente di trascorrere un(4 giorni) o la classicail Consorzio Turistico del Cervino, in collaborazione con la società impianti Cervino S.p.A., propone- Il primo motivo è un vero e proprio must:sotto un cielo trapuntato di stelle. Il programma per gli inguaribili sciatori romantici è il seguente: cena romantica al lume di candela nei rifugi sulle piste e a seguire il bianco tappeto immacolato della neve per disegnare curve in queste notti di Cupido. Secondo motivo:. Per tutti i mattinieri che amano vedere sorgere il sole (e qui è uno spettacolo!) è possibile sciare prima dell’orario d’apertura degli impianti al pubblico.Terzo motivo:. A Breuil-Cervinia così come a Valtourneche ci sono tracciati riservati agli appassionati delle racchette da neve: i percorsi sono battuti e segnalati sulle cartine in verde. Per lo sci alpinismo Valtournenche propone l’esclusivo tracciato da Laviel sino all’arrivo della seggiovia Bec Carré: “aperto” soltanto agli sci alpinisti. Quarto motivo: qui si puònel kartrodomo di Cervinia, con pista illuminata la sera. A disposizione anche kart per mini piloti, dai sei anni di età (www.icekartcervinia.com). Ultimo motivo: da metà dicembre a metà maggio qui si può anche volare. Siete pronti a grandi quote, grandi dislivelli, grandi discese intorno al Monte Cervino e al Monte Rosa? A voi il divertimento.Per maggiori informazioni: www.cervinia.it Per conoscere il meteo in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Siete degli appassionati di freestyle? Ecco il video che fa per voi...