Carinzia: la neve diventa magia

08:00 - Paesaggi da cartolina, tra montagne innevate e piene di sole, luci e decori natalizi, musiche dolci e profumi intensi di biscotti e vin brulé, alloggi caldi e accoglienti, una gastronomia prelibata e le coccole di un caldo relax dopo una giornata di sport: tutto questo si trova in Carinzia, la regione più meridionale delle Alpi austriache, dove lo sport va a braccetto con il wellness e vacanza significa gioia di vivere.

La Carinzia si trova sul versante meridionale delle Alpi austriache, al confine con le nostre Alpi Carniche e la Slovenia, in un bacino interno che le garantisce abbondanza di neve e nello stesso tempo un clima piuttosto mite e soleggiato, La conformazione del territorio offre agli appassionati di sport invernali una ricchissima varietà di piste da sci dai pendii ampi e panoramici, con pendenze dolci e adatte alle famiglie e agli sciatori tranquilli. Gli oltre 1000 chilometri di piste, sempre curatissimi, sono suddivisi in 31 zone sciistiche (tra Carinzia e Tirolo Orientale). Gli skipass sono di molti tipi diversi, da quelli a forfait per le diverse aree al Topskipass Karnten-Oestirol Gold, vero passepartout per lo sci nella regione, e ciascuno può trovare quello più adatto al suo budget. In questa splendida cornice imparare a sciare è quasi un diritto acquisito, tanto che, nell'improbabile caso di insuccesso, l'aspirante sciatore viene addirittura risarcito. Ritornano infatti i corsi di sci con garanzia di successo: in tre giorni i principianti possono imparare a gestire i loro sci e ad affrontare gli impianti di risalita al punto da sciare sulle piste blu (ovvero le più facili) con sicurezza e divertimento. Il prezzo unitario del corso è di 129 Euro sia per gli adulti che per i bambini. Se dopo tre giorni di lezione non si riesce ad affrontare la prima pista, la quota del corso viene immediatamente rimborsata. Ci sono programmi ad hoc anche per gli adulti che tornano in pista dopo un lungo periodo di interruzione, magari con il desiderio di accompagnare le discese dei figli, per scoprire che sciare è come andare in bicicletta: non si disimpara mai, ma non è male, dopo uno stop di anni, aggiornare un po' la tecnica.



Chi invece ama la neve ma non ama le discese, può godersi tante alternative, a cominciare da splendidi percorsi di sci di fondo, e 200 laghi ghiacciati pronti a fare la gioia di pattinatori, giocatori di curling e di golf su ghiaccio. In particolare da non perdere è il Weissensee, che con i suoi 6,5 chilometri quadrati offre la pista di ghiaccio naturale più grande d'Europa.

Per esperienze sulla neve inconsuete e davvero magiche ci sono anche le piste da slittino illuminate per le discese notturne, un intero universo di itinerari da percorrere con le racchette da neve, le gite con i cani da slitta husky e romantiche escursioni al chiarore della luna piena e i “momenti magici”, itinerari selezionati nella zona del Parco Nazionale Alti Tauri, lungo i quali guide esperte offrono l’occasione di osservare gli stambecchi.



Infine, per godere un momento di caldo relax dopo il freddo della neve, ci sono tante cose buone da mangiare, tutte da scoprire, e un'antica cultura del benessere che regala momenti di grande relax da godere… in accappatoio. In Carinzia si trova infatti un importante circuito termale in cui rigenerarsi grazie alle proprietà curative delle acque e a tanti trattamenti wellness, rilassanti bagni di fieno e massaggi con essenze profumate. Tra i centri termali più importanti segnaliamo le Thermal Römerbad di Bad Kleinkirchheim (www.badkleinkirchheim.at/terme-roemerbad), con 13 saune paradisiache su tre piani, le nuove Kärnten Therme di Warmbad-Villach (http://kaerntentherme.com/kt-it/), all’insegna dell’architettura moderna, e due nuove strutture balneari recentemente inaugurate: la Kärnten Badehaus (www.badehaus-millstaettersee.at/it/) sul lago Millstätter See e la Werzer`s Badehaus (www.werzersbadehaus.at/‎) sul lago Wörthersee.



Per tutte le informazioni necessarie a organizzare il viaggio, sito internet www.carinzia.at