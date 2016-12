Gloria ci racconta i Caraibi

Settimana di ponte S.Ambrogio – Immacolata, ultima manna per i milanesi, visto che dall’anno prossimo la festività potrebbe essere abolita…ma quest’anno la fortuna è ancora valida e così si parte per i Caraibi, destinazione Cayo Largo, non lontano da Cuba. Non era la prima volta che sperimentavo un bel "volo + villaggio tutto compreso", ma i ricordi sbiadiscono nel tempo e ci ricasco sempre. La cifra è abbordabile, le strutture (con qualche variazione su tema) sempre accettabili, gli aerei recenti e apparentemente curati anche se sempre stracolmi, tranne nell’inavvicinabile first class naturalmente, su cui, anche volendo fare una pazzia, i cubani hanno la priorità su quella tratta e ci capita una bella famigliola creola che la occupa praticamente tutta…

Pacchetto all inclusive? No, non più, grazie !!

Dopo pochi minuti sull’unica striscia di asfalto (disastrato) dell’isola arriviamo a destinazione. Cocktail di benvenuto, un gruppetto cubano suona per noi salsa e merengue (scoprirò poi che ci seguirà tutta la settimana, pranzi e cene compresi, nooo!) e nella hall passeggiano i nostri predecessori in costume muniti di abbronzatura già avanzata, che esaminano con disgusto il nostro pallore. Dopo la consegna delle camere assaporiamo la prima delusione: hotel 4 stelle con odore di muffa, vasca ruggine, porta asciugamano divelto, asciugamani abrasivi, specchio scrostato, pedate sul muro, frigo vuoto, 2 lampadine su 3 fuori uso, tende bucate, lenzuola più piccole del materasso, porta scorrevole della cabina armadio che non scorre, solo?…ah però !!! ma non potevano scrivere “scusate, sarebbero 2 stelle e mezza, ma calcolando che siamo su un’isola fatiscente e già tanto” ? Così uno non si aspetta altro, oppure opta per un vero viaggio avventura con palafitte spartane e giacigli di palme però fronte spiaggia, vera ! Certo, perché qui la spiaggia non c’è ! Dipende dalle maree dicono…dicono loro perché il catalogo dice un’altra cosa!

foto dei lettori

La spiaggia più vicina all’albergo è a 500 metri, raggiungibile solo via mulattiera giù per un roccione calcareo fino ad una lingua di sabbia battuta dai cavalloni e priva di palme…percorrila con ciabatte infradito, poi mi dici!

Vabbè, ci arrendiamo, andremo tutti i giorni a Playa Paraiso e Playa Sirena apparentemente paradisiache davvero, sgomitando con gli altri turisti per accaparrarci i pochi posti sul trenino gratuito delle 9, altrimenti…taaaaxi!

Eh sì che spiagge signori miei: profondissima, con tante palme e sabbia bianca, fine e in fondo una striscia di mare celeste, turchese, smeraldo. Qui vengono le tartarughe di notte a deporre le uova e poi riprendono il largo e tu, che arrivi la mattina con il tuo telo mare in cerca di un introvabile lettino libero, trovi invece in quella stessa sabbia i gusci schiusi e provi tanta tenerezza per quel miracolo della natura, poi cerchi ancora in quella sabbia sperando di intravedere un frammento di corallo, una piccola conchiglia, la piuma di una beccaccina di mare e trovi, qualcosa la trovi sì…mah, non è un segno della natura, ‘azz ! È una cannuccia da cocktail anzi 100 cannucce, un avanzo di bicchiere di plastica di quei 1000 mojito che ti portano sotto l’ombrellone in continuazione, sono 10000 mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta, tappi di birra a corona e perfino delle pringles ammuffite !!! ma che schifo!!! Allora rimanevo al parco Sempione porca miseria! Altra grande delusione…

Ho capito, vado a fare un giro sulla battigia e arrivo là dove l’occhio non distingue più fra spiaggia e mare, là in fondo, dove nessuno può aver portato il mojito, e mi avvicino a delle sagome scure che sembrano assembramenti di leoni marini, di otarie, di testuggini e cosa sono invece…i rifiuti portati da tutto il mare delle Antille e del Golfo del Messico…ciabatte, bottiglie, flaconi, spazzole, una t-shirt, reti da pesca, c’è perfino una zeppa di paglia firmata che avevo visto su Marie Claire di giugno !!! ma non ci credo…e passa un uomo, addosso una divisa con una scritta Guardia Nacional, bene! Penso sarà venuto a fare un sopralluogo per togliere questa spazzatura e invece no, saluta e prosegue senza degnare di uno sguardo tutto quello scempio. Nei giorni successivi, ascoltando delle conversazioni fra responsabili di villaggi turistici in incognito, scopro che i detriti lasciati ancora lì dall’uragano del 2008 se raccolti, sarebbero scaricati nella laguna alle spalle delle belle spiagge di cui sopra…quindi tanto vale no?...che profonda delusione….ma di chi è la colpa o la responsabilità di tutto ciò? Un posto così speciale nelle mani di turisti maleducati che per farsi le foto con le stelle marine le espongono all’aria per troppo tempo e cercano di sfrattare i molluschi per impossessarsi delle conchiglie, e di gestori indolenti, incapaci di preservare il bello che la natura gli ha consegnato in quelle mani appiccicose di pina colada, mani di gente semplice, povera di denari ma generosa di complimenti e adulatrice allo sfinimento, che cerca solo, offrendoti svariati servizi, di espropriarti un euro alla volta dei tuoi averi non per accumulare, ma per correre a far festa, ballare e divertirsi, i tre aspetti della vita che lì interessano di più…

E intanto gli aerei scaricano turisti assetati che per ogni sorso consumano un bicchiere di plastica, così affamati che riempiono i piatti al buffet rimpinzandosi come se a casa loro si tenessero a dieta…ma se pesi già 200 chili cosa mangi salsicce e patate a colazione? O se a casa ti fai solo un caffè di corsa perché ordinare 3 omelette con bacon e formaggio per lasciarne lì almeno 2 ? Misteri inspiegabili e irritanti…

La settimana scorre veloce, sai com’è, a fare attenzione a tutte le magagne il tempo vola qui!

Il viaggio di rientro è più rapido, solo 8 ore, e quelle stesse persone pallide e stressate dell’andata, adesso sono abbrustolite (il tempo è poco e il fattore di protezione dev’essere il più basso possibile checcavolo!) ed ebbre di qualche coca e rhum di troppo di cui l’ultimo all’aeroporto.

Non so se ho convinto qualcuno a fare la mia stessa esperienza, ma sono sicura che per me il claim di una famosa vecchia pubblicità “Turisti fai da te? Ahi ahi ahi” ormai è obsoleto e ingannevole! Si pensa che dietro la sicurezza del famoso pacchetto all inclusive si nascondano meno insidie che nei meandri del bricolage turistico, invece nel secondo caso corri il rischio di sbagliare ma non ne sei sicuro come nel primoooo!!!

Gloria