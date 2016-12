Zagabria giovane e scintillante: qui le Feste sono trendy

Poche città europee come Zagabria, infatti, sono così ricche di allegria e atmosfera di festa. Fino all’8 gennaio infatti , l’Avvento a Zagabria prevede mercati e mercatini sfavillanti in ogni parte del pregevolissimo centro storico, con concerti, feste, cori, enogastronomia tipica, ristoranti e locali di ogni tipo e per ogni gusto. Ecco una piccola mappa per non perdersi tra le mille iniziative.



Piazza di Bano Jelacic - La grande piazza principale scintilla con musica e concerti in un enorme palcoscenico a cielo aperto, bancarelle, cibo di strada e un programma per bambini. C'è un enorme albero di Natale, la fontana è adornata con la corona dell’Avvento con candele giganti. Nei giorni feriali e nei fine settimana c'è musica dal vivo.



Piazza d’Europa - E’ la zona pedonale nel cuore della città, che offre durante l’Avvento ogni genere d’intrattenimento: bancarelle, dove acquistare coloratissimi souvenir e decorazioni natalizie, ogni sorta di prodotto tipico, soprattutto gastronomico e un continuo intrattenimento musicale.



Piazza Zrinjevac - E’ certamente uno dei luoghi più affascinanti di Zagabria. Lanterne illuminano i viali alberati del magnifico parco e l’asburgico padiglione della musica si presenta come un piccolo palazzo scintillante. Vi aspettano le tipiche casette di legno adornate di luci, artisti di strada, decorazioni, regali natalizi e specialità culinarie. Questo è il posto ideale per gustare le specialità invernali zagabresi come lo štrukli al forno, un piatto caldo di pasta con formaggio a pasta molle, o riscaldarsi con una tazza di vin brulè, cioccolata calda accompagnata dai biscotti di Natale. Durante il fine settimana ogni mattina e ogni sera musica dal vivo.



Gornji Grad, la città antica - E' la parte più antica della città, che si raggiunge anche con una salita meccanica che parte ogni 10 minuti. Qui si trovano il Parlamento, il Governo, il palazzo presidenziale e altre importanti sedi istituzionali, ma anche meravigliosi palazzi, gallerie, musei ( veramente unico il museo dedicato agli amori spezzati) , chiese come quella, coloratissima, di San Marco e la torre fortificata di Lotrščak edificata nel XIII. dalla quale ogni giorno un rumoroso colpo di cannone segna il mezzogiorno in punto.



Pista di ghiaccio in Piazza del Re Tomislav - Una vera fiaba natalizia fatta di ghiaccio in uno dei luoghi in uno dei parchi più belli di Zagabria. Pista di pattinaggio, cibi, bevande ed eventi musicali. Questo è il luogo per pattinare oppure gustare un delizioso spuntino guardando gli altri volteggiare sui pattini.



Tour speciali - Per il periodo dell'Avvento sono stati organizzati tour molto cool ci sono molti modi per scoprire Zagabria. Per chi vuole goderseli da solo c’è l’applicazione Zagreb Be There - Advent Path. Con l'aiuto del vostro smartphone potete imbarcarvi in un giro delle più interessanti località dell’Avvento a Zagabria. Utilizzando questo sistema sarete in grado di sfruttare al meglio la vostra visita e se fate il check-in utilizzando #BeThereZagreb hashtag .



La storia natalizia a Cazma - E come succede ogni anno la magnifica fattoria della famiglia Salaj si veste di luci in vista del Natale continuando così la straordinaria tradizione di decorare tutto con centinaia di migliaia di lampadine colorate che creano una scintillante atmosfera di luci di festa, lanterne colorate di tutte le forme e dimensioni che trasformano in un’atmosfera magica l'intera area. Le siepi improvvisamente scintillano di blu profondo mentre un ponte può essere illuminato di rosso scintillante e gli stagni brillano di una luce speciale.Lo scorso Natale il fornitore di energia elettrica regionale ha donato potenza elettrica per 1,5 milioni di lampadine permettendo cosi a Čazma ad avere il suo Avvento sempre più brillante. Si può assaporare la prelibatezza della gastronomia locale e comprare dolcetti e specialità in vendita nelle bancarelle.



Capodanno a Zagabria - Un capodanno tra i più trendy d’Europa in una meravigliosa atmosfera sulle piazze e sulle vie principali della città che sono il centro dei festeggiamenti caratterizzati dalla musica dal vivo e dalle feste che continuano fino alle prime ore del mattino.



Shopping - Se si visita Zagabria prima di Natale, è l’occasione ideale per comprare i regali da portare a casa: i mercati tradizionali sono ricchissimi e colorati mentre le strade pullulano di negozi incredibilmente trendy, sia dal punto di vista dei prodotti che del design. Uno piacevolissimo che in alcune vie e strade si accompagna a mille possibilità di una sosta nei numerosissimi caffè, tavole calde, ristorantini che si affacciano nelle vie del centro storico.



Per maggiori informazioni: www.adventzagreb.hr