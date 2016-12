Monumenti più amati: l’Italia è al top del mondo

L’Italia è un vero e proprio museo a cielo aperto. Lo sanno bene i turisti di tutto il mondo, i quali non mancano di visitare le mille bellezze architettoniche offerte al nostro Paese e di esprimere il loro gradimento per la loro suggestione e per le emozioni che sanno suscitare. Non stupisce dunque di trovare due monumenti di casa nostra nella classifica dei monumenti più amati e apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo. Se il sito più apprezzato in assoluto è Machu Picchu, in Perù, la Basilica di San Pietro si colloca al quarto posto mondiale delle preferenze, mentre il Duomo di Milano è al decimo.