Yoga e alta cucina: in vacanza per imparare

Di seguito alcune idee di vacanze studio, che consentono di studiare le lingue in contesti altamente stimolanti e di conoscere in prima persona gli aspetti più peculiari delle culture locali.

Inglese + corso di cucina - Cucinare può essere davvero un gioco da ragazzi. Nella moderna e attraente Londra, lo studio della lingua si unisce, con i programmi Inglese Più Cucina, all'apprendimento dell'abc della cucina britannica, tra una tazza di porridge e un piatto di fish&chips, ricette semplici per prendere confidenza con la cultura culinaria d'oltremanica mettendo subito in pratica quanto appreso a lezione. Mettre la main à la pâte: chi desidera imparare il francese ha a disposizione diverse possibilità per “mettere le mani in pasta” partecipando a lezioni di lingua abbinate a corsi di cucina. Ampliare le proprie conoscenze linguistiche e scoprire i segreti dell'enogastronomia transalpina è possibile in città come Rouen. La mejor medicina es la buena comida: secondo un antico detto spagnolo, la migliore medicina è il buon cibo. Gustosa, fantasiosa e fortemente ancorata alla tradizione, la cucina spagnola riflette l'identità di un popolo che ha fatto dell'allegria la sua filosofia di vita, in tutti gli aspetti del quotidiano. Bella e dinamica, Valencia è la città dove gli studenti possono studiare la lingua e, grazie al programma Spagnolo Più Cucina, dedicarsi contemporaneamente alla scoperta della cucina spagnola e andalusa che comprende specialità come l'orxata o la celebre paella.



Inglese (dai 3 anni) - Nella verde Irlanda, per le famiglia con bambini dai 3 anni in su, la scelta è tra la capitale Dublino, un concentrato di tutto il meglio che il paese può offrire, e Galway, storica città universitaria affacciata sull'Atlantico. Il soggiorno è della durata minima di una settimana presso una famiglia ospitante o di 2 settimane in un appartamento arredato e include il corso di inglese in una scuola partner per tutti i componenti della famiglia. Francese (dai 6 anni). Le attrazioni di una grande città o le atmosfere rilassate della Costa Azzurra? In Francia, la scelta della destinazione per il soggiorno linguistico in famiglia è tra la metropoli di Parigi e il paesino costiero di Antibes, due luoghi tanto diversi quanto simili per la loro inconfondibile atmosfera di charme.



Om Shanti - Il celebre mantra sanscrito, nella pratica dello yoga, evoca uno stato di pace nella mente, nella parola e nel corpo. Allo stesso modo, i programmi Lingua più Yoga, disponibili sia per l'inglese che per lo spagnolo, offrono la condizione ideale per studiare in un ambiente altamente rilassante dove le pratiche di meditazione assumono un ruolo fondamentale in tutto il processo di apprendimento. In completa armonia con il corpo, la mente diventa più ricettiva per lo studio della lingua grazie a un progressivo miglioramento delle capacità psicofisiche. È possibile partecipare ai programmi “Lingua PIÙ Yoga” a New Delhi e Goa in India, la patria incontrastata di questa affascinante disciplina millenaria, oppure in altri paesi del mondo come Stati Uniti (Los Angeles, Santa Barbara e Boston), Canada (Vancouver e Toronto), Australia (Byron Bay) e Panama (Boquete e Bocas del Toro).

Per chi vuole fare un'esperienza lavorativa - A Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, il programma di sei settimane “English Plus Ready for Work” offre agli studenti la possibilità di integrare il corso di lingua inglese con un'esperienza professionale della durata minima di 3 mesi nel settore alberghiero. In questo caso il lavoro è assicurato. Il programma si divide in due parti: nelle prime 4 settimane, le lezioni di inglese si alternano ai corsi incentrati in maniera specifica sul settore alberghiero, mentre le ultime 2 settimane sono dedicate al lavoro non retribuito in un hotel a 4 o 5 stelle oppure, in alcuni casi, in un ristorante.



Per chi lavora già - La scelta della destinazione è fondamentale per vivere un soggiorno linguistico realmente utile. Se le grandi metropoli come Londra, New York e Los Angeles attirano giovani e adulti in cerca di un contesto dinamico, il paesaggio rurale del Galles fornisce l'ambiente ideale per i corsi di Business English. Dal 1977, la scuola partner situata a Brecon rappresenta infatti il punto di riferimento per i clienti executive provenienti da ogni parte d'Europa. In questa oasi di tranquillità, i professionisti possono vivere un'esperienza in grado di combinare un corso di lingua ad un trattamento familiare e rigenerante, in un luogo dove l'insegnamento personalizzato e di elevata qualità si fonde armoniosamente con uno dei paesaggi più spettacolari del Regno Unito.



Fare volontariato - Vacanze attive o voglia di impegnarsi in un progetto a favore della comunità locale: è un'esperienza pratica che associa l'apprendimento in immersione totale di una lingua straniera e un lavoro di utilità pubblica. Che sia in America latina, in Sudafrica, in India, in Russia o altrove, il principio resta lo stesso: imparare una lingua e impegnarsi in un progetto sul posto per integrarsi con la comunità locale.



A casa del prof - Su misura! La scelta di seguire dei corsi privati intensivi, alloggiando direttamente a casa dell'insegnante, è la soluzione ideale per chi desidera migliorare il proprio livello linguistico in immersione totale. Questo corso offre la possibilità di mettere in pratica le conoscenze linguistiche da mattina a sera insieme all'insegnante, che individuerà facilmente i punti deboli e strutturerà le lezioni in modo tale da garantirvi il maggior numero di progressi possibile.