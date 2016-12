Wyoming: splendido autunno nella terra dei cowboy

1. Beartooth Highway - Lunghezza: 100km circa: la Beartooth Scenic Highway nel Wyoming offre avventura in ogni suo tratto. Circondata dalla Foresta Shoshone e la sua vasta zona di natura selvaggia, l' Highway offre vedute dinamiche, infinite attività ricreative outdoor, incredibili opportunità d’avvistamento della fauna selvatica e la fortuna d’ammirare “the wild side of Yellowstone. La strada si snoda attraverso ben tre foreste: la Custer, Shoshone, Gallatin. La byway comincia nel vicino Montana e arriva fino all'entrata North East del Parco di Yellowstone; è possibile anche accedere a questa meravigliosa strada dalla Chief Joseph Scenic Byway.



2. Cloud Peak Skyway - Lunghezza: 75km . Splendide viste delle Big Horn Mountains vi accompagnano lungo questa strada panoramica che attraversa la sezione meridionale della Foresta Nazionale Big Horn lungo la Us Route 16 da Buffalo; accesso possibile anche passando attraverso il Powder River Pass a 2.496 metri e scendendo verso il Ten Sleep Canyon, nelle vicine comunità di Ten Sleep e Worland.



3. Black Hills Scenic Byway - Lunghezza: 125km. Al confine con il South Dakota si percorre questa byway circondati dalle immense foreste delle Black Hills (Paha Sapa in lingiaggio Lakota), terre sacre ai nativi americani. Strada assolutamente da non perdere durante un viaggio che combina South Dakota e Wyoming e dopo aver visitato le maggiori attrazioni come l celebre Monte Rushmore e Crazy Horse Memorial fino alla suggestiva Devil's Tower nel Cowboy State, resa famosa dal film Incontri ravvicinati del terzo tipo di S. Spielberg.



4. Flaming Gorge - Green River Basin Byway - Lunghezza: 160km La strada è un complemento alla Utah National Scenic Byway, poiché la Flaming Gorge-Green RiverBasin Byway continua intorno al drammatico paesaggio che circonda il Lake Flaming Gorge. Il paesaggio rapidamente cambia verso il deserto di montagna, dalla vegetazione a cespugli alle montagne. Il viaggio inizia ad ovest della cittadina di Rock Springs. Il bacino odierno del Flaming Gorge Reservoir è il punto centrale di una zona ricreativa che offre pesca e gite in barca.



5. Red Gulch/Alkali Scenic Backway - Lunghezza: 54km. Percorrendo questa strada si fa un salto indietro di milioni di anni ! Vi attendono spettacolari scenari lungo le Bighorn Mountains e il mondo dei preistoria. Iniziate il percorso dalla sezione settentrionale di questa byway, lungo la Highway 14, e dirigetevi a sud fino al Red Gulch Dinosaur Track Site, il percorso di dinosauri più lungo del Wyoming.



6. Star Valley Scenic Byway - Lunghezza: 120km. Cime innevate e numerosi laghi saranno i vostri compagni lungo questa scenic byway nel ovest del Wyoming. Ammirate il Salt River Canyon , salite fino al Salt River Pass e completate il vostro viaggio sulla cima del canyon a 2300m.



