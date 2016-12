Voglia di mare fuori stagione. Le mete più belle ed economiche

Le altre destinazioni – Al secondo posto Denpasar, il capoluogo amministrativo di Bali (+137%) e al terzo la capitale delle Maldive, Malè (+89%). La speciale Top 10 delle destinazioni emergenti per una fuga dal freddo prosegue poi con Auckland in Nuova Zelanda, Santiago del Cile e Johannesburg. Tutte destinazioni da cui si raggiungono località turistiche e di mare delle rispettive nazioni. Per questo autunno e inverno l’Australia spicca tra le mete predilette: basti pensare che le ricerche di volo per Melbourne e Sydney sono aumentate del 33% e 22% rispetto allo stesso periodo del 2015, mentre l’Oceano Indiano attira sempre più italiani verso le Isole Seychelles. Chiude la classifica Dubai, con “solo” il 21% di ricerche di volo in più rispetto all'anno precedente.



Fuggire al caldo costa di meno - Rispetto al 2015 fuggire al caldo durante i mesi dal clima più rigido quest’anno sarà decisamente più economico, grazie a un significativo calo dei prezzi dei voli per molte delle destinazioni più gettonate: Dubai risulta la destinazione più economica con un prezzo medio di volo di 331 €, seguita da Johannesburg a un costo medio di 379 €. Tra i voli diventati decisamente più economici ci sono quelli per Zanzibar, dove si risparmia il 30% rispetto allo scorso anno e il prezzo medio del biglietto è di 418 €, e per Auckland (-31%). Anche le mete australiane segnano una consistente riduzione dei costi: gli italiani possono infatti volare a Sydney con una media di 826 € (-13%) e a Melbourne con 857 € (-20%).