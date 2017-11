E si può visitare San Francisco senza spendere una fortuna: la chiave per un viaggio low cost è, in primis, scegliere una sistemazione economica, soprattutto se si intende rimanere diversi giorni in città.



Pass per le attrazioni - Per visitare tutto ciò che la città ha da offrirvi, il CityPASS or Go Card San Francisco è una perfetta soluzione a buon mercato. Con questo tessera avrete accesso al California Academy of Sciences, all’Aquarium of the Bay e alla crociera di circa un’ora nella baia. Inoltre potrete spostarvi per la città utilizzando il Muni bus o i famosi Cable Car senza spese extra. Con il Go Card, infine, potrete scegliere tra oltre 25 attrazioni, come il San Francisco Museum of Modern Art, AT&T Park Tour, San Francisco Dungeon ed alcuni tour al famoso parco Muir Woods e nella regione dei vini. A San Francisco è possibile alloggiare in alberghi partendo da circa 80 dollari a notte, Union Square è il quartier generale per questo tipo di compromesso. E ci sono anche gli ostelli di San Francisco dove è possibile pernottare con soli 30 dollari.



Festival gratuiti - Gli amanti della musica saranno felici di sapere che a San Francisco si organizzano molti festival gratuiti. Ad esempio, ogni anno il Golden Gate Park ospita The Hardly Strictly Bluegrass Festival, una manifestazione musicale con sette palchi e più di 100 artisti. Altra possibilità, sempre al Golden Gate Park, è lo Stern Grove Festival, un concerto gratuito che si tiene ogni domenica durante tutta l’estate. Se cercate qualcosa che offra anche un’ampia scelta culinaria, allora non perdetevi il North Beach Festival.



Musei e street art - Molti musei a San Francisco sono low cost o gratuiti. Il Fisherman’s Wharf, in particolare, è il luogo giusto per questo tipo di esperienza, poiché ospita due musei gratuiti come: il Musée Mécanique, con più di 200 strumenti musicali antichi, e il San Francisco Maritime Museum. Inoltre, altri musei presenti in questa zona, come il Museum of Craft and Design e il de Young Museum (che con la sua Hamon Observation Tower offre una vista meravigliosa della città), sono gratuiti in alcuni giorni della settimana. Inoltre: cosa c’è di più low cost della street art? Se siete amanti dell’arte ma non volete spendere troppo, il Mission District è il posto giusto per voi. Qui troverete decine di murales di ogni genere e stile, raffiguranti sia temi politici e sociali che soggetti astratti e creativi.



PIER 39 - Il Pier 39 di San Francisco è ben più di un semplice centro commerciale, per quanto superfornito: è infatti una sorta di parco divertimenti, con spettacoli in strada. Proiezioni tridimensionali, un centro studi per mammiferi marini, e sede dell’acquario cittadino. Alcune delle migliori attrazioni del PIER 39 sono gratuite, come ad esempio guardare i leoni marini rilassati a crogiolarsi al sole. Qui potrete passare un giorno di pieno relax, dedicandovi ad un gelato o caffè, mentre passeggiate sul molo e godete della vista eccezionale su Alcatraz e il Golden Gate Bridge.



Per maggiori informazioni: www.sanfrancisco.travel