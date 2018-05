Ville delle mie brame: ecco le più belle del reame

Albergo? No grazie, è molto meglio godere la libertà e la privacy di una casa privata . Se poi si tratta di una villa extra-lusso, magari con piscina o comunque in posizione da sogno, cadono anche gli ultimi dubbi. Questa scelta ormai è condivisa da moltissimi viaggiatori , tanto che esiste ora una apposita classifica che premia le case vacanza più belle del mondo. E viste le innumerevoli bellezze che offre il nostro Paese, una di queste dimore da paradiso si trova proprio in Italia, in una prestigiosa terza posizione nella Top10 mondiale che premia le case di lusso. Al primo e al secondo posto si piazzano due ville situate rispettivamente in Costa Rica e in Gran Bretagna .

La classifica è stata compilata da TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei viaggi: la Travelers’ Choice Case Vacanza 2018 premia 30 delle migliori dimore in tutto il mondo suddivise in tre categorie: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e Convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). La classifica è stata stilata in base ai punteggi e alle recensioni dei viaggiatori, ma anche sulla condotta dei proprietari durante il processo di prenotazione: vengono valutati ad esempio i tempi di risposta e le percentuali di accettazione delle prenotazioni. Le case vincitrici offrono servizi e comfort amati dai viaggiatori come piscine private, vasche idromassaggio, panorami mozzafiato, sale giochi e altro ancora, e confermano la crescente popolarità degli affitti tra i viaggiatori. Un recente sondaggio, sempre di TripAdvisor, ha rilevato che il 64% dei viaggiatori statunitensi prevede di soggiornare in una casa vacanza nel 2018.



La casa più bella del mondo si trova a Pinilla, in Costa Rica, ed è una lussuosa villa sulla spiaggia con 4 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto. Segue in seconda posizione, una dimora del Kent, in Gran Bretagna, la villa St. Michael's, con 5 camere da letto, 4 bagni, 21 posti letto. Al terzo posto, la rappresentante del Belpaese, Villa La Ruga, sul Lago di Como, con le sue 5 camere da letto, 5 bagni, 8 posti letto. L’Italia ha ottenuto riconoscimenti anche nelle classifiche per le case di fascia media, con due strutture(a Roma e a Firenze) e i primi due classificati nella categorie Case Convenienti.



Top 10 Case Vacanza Convenienti

1. Cozy Designer Minerva Apartment – Roma, Italia - 2 camere da letto, 1 bagno, 5 posti letto

2. Case Vacanze Pomelia – Ragusa, Italia - 2 camere da letto, 2 bagni, 4 posti letto

3. Crest Apartments - Apartment 4 – Devon, Inghilterra - 1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

4. Branson Condo – Branson, Missouri, Stati Uniti - 2 camere da letto, 2 bagni, 8 posti letto

5. The Nest – Goa, India - 2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

6. Williamsburg Condo – Pocono Mountains Region, Pennsylvania, Stati Uniti - 2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

7. One Button Hideaway – Yorkshire, Inghilterra - 1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

8. Residences Le Beau Manguier in Pereybere, Mauritius – Pereybere, Mauritius - 2 camere da letto, 1 bagno, 4 posti letto

9. Alfie's Place – Birgu, Malta - 2 camere da letto, 1 bagno, 4 posti letto

10. Ballyare Lodge Lake View – Ramelton, Irlanda - 1 camere da letto, 1 bagno, 2 posti letto



Top 10 Case Vacanza di Fascia media

1. Kauai Kapaa #345 Oceanfront Condo – Kauai, Hawaii, Stati Uniti - 1 camera da letto, 1 bagno, 3 posti letto

2. Hopetoun Garden Apartment – Edimburgo, Scozia - 2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

3. Thehuteyam – Peak District, Inghilterra - 1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

4. Marsh Hollow: Pinewood Cabin in the Hocking Hills – Laurelville, Ohio, Stati Uniti - 1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

5. Cambalala - Kruger Park Lodge (Unit 1) – Hazyview, Sudafrica - 3 camere da letto, 2 bagni, 8 posti letto

6. Casa San Giovanni – Firenze, Italia - 1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

7. Llwyn Ynn Cottage – Gwynedd, Galles - 1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

8. The Hoblet – Cascate del Niagara, Canada - 1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

9. Charming Gozo Holiday Home – Ghajnsielem, Malta - 3 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

10. Spacious Apt. - Vaticano – Roma, Italia - 2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto



Top 10 Case Vacanza Lusso

1. Luxury Beach Villa – Pinilla, Costa Rica - 4 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto

2. St. Michael's – Kent, Inghilterra- 5 camere da letto, 4 bagni, 21 posti letto

3. Villa La Ruga – Lago di Como, Italia - 5 camere da letto, 5 bagni, 8 posti letto -

4. Villa kid's friendly– Orlando, Florida, Stati Uniti - 5 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto -

5. Casa Cielo Volcano View Retreat – Arenal Volcano National Park, Costa Rica - 3 camere da letto, 3 bagni, 8 posti letto

6. Palazzo Di P – Zante, Grecia 5 camere da letto, 4 bagni, 10 posti letto

7. Trenanthia Cottage – Gravenhurst, Canada - 5 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto

8. Little Upton Threshing Barn – Somerset, Inghilterra - 6 camere da letto, 5 bagni, 13 posti letto

9. Villa Casa 7-Marbella – Costa del Sol, Spagna - 7 camere da letto, 6 bagni, 23 posti letto

10. Snowdon House in Snowdonia – Snowdonia National Park, Galles - 5 Camere da letto, 3 Bagni, 12 posti letto