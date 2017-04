Vietnam: arte millenaria. E natura straordinaria

Un viaggio in Vietnam è innanzitutto un viaggio alla ricerca dell’anima di un Paese che ha saputo rialzarsi dopo la guerra con gli Stati Uniti e crescere, dove le nuove generazioni mantengono le tradizioni accanto alle innovazioni della modernità. La storia e la cultura si affiancano alla natura e alle metropoli contemporanee, creando un affresco di colori ed emozioni che entra nel cuore all’istante. Per conoscere il Vietman ci vorrebbero settimane di tempo, ma per poterne cogliere lo spirito e le suggestioni ci si può affidare a un tour operator specializzato e fare un viaggio di una decina di giorni, preludio a successivi viaggi di approfondimento. In dieci giorni, ad esempio, con KiboTours si attraversa il Paese da Nord a Sud.



Da Hanoi alla baia di Halong – Ecco un breve sunto di un possibile itinerario. Partendo dal nord e quindi da Hanoi, capitale politica del Vietnam dal 1976 e storica capitale imperiale. Qui si visitano la Pagoda ad un solo Pilastro, costruita nel 1049 a rappresentazione della purezza del fior di loto; il Mausoleo di Ho Chi Minh, il Tempio della Letteratura, antichissima università costruita nel 1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than, Il tour prosegue con una crociera in motonave, nella baia di Halong con possibilità di trekking e visite naturalistiche, sulla quale si pernotta, per poi giungere a Ninh Binh.



Sul Fiume dei Profumi - Da qui si contnua alla volta di Hoi An, città che rivela la sua impronta cinese ed era conosciuta nell’antichità come Faifo, volando su Da Nang, con la sua imponente montagna di marmo. Importantissimo centro commerciale fino al 19esimo secolo, Hoi An mantiene un fascino senza tempo e testimonianze incredibili come il ponte giapponese risalente al 1592 e il tempio dedicato alla dea Fukie. A Hue, città che sorge sulle rive del Fiume dei Profumi e fu capitale del Paese, a tratti, per diversi secoli, c’è tempo per una straordinaria lezione di cucina: una vera padrona di casa vietnamita insegna a preparare i piatti della tradizione, leccornie che sono tra le più richieste della cucina internazionale. L’ultima base è a Saigon-Ho Chi Minh, dove si visitano il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien Hau, la cattedrale di Notre Dame e l'Ufficio postale.



Il delta del Mekong - Chi ama la natura rimarrà incantato dalla già citata gita in motonave tra le straordinarie bellezze della baia di Halong con possibilità di trekking e visite naturalistiche, e dal delta del Mekong, che si può visitare con una crociera che permette di ammirare i villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali, con la possibilità di visitare una piantagione di frutta tropicale.