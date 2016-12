26 gennaio 2015 Viaggi low cost: girare il mondo senza spendere una fortuna I mesi e i luoghi migliori per spostarsi in modo semplice, con poca burocrazia e a prezzi convenienti Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Tra Africa, Asia, America Centrale, Sud America, Europa, Oceania e Medio Oriente sono quasi 100 i paesi nei quali sii può viaggiare senza l'obbligo del visto o, in alcuni casi, anche senza passaporto. Esistono mete per tutti i gusti e tutti i budget, da raggiungere in poche ore di auto o con lunmghi voli intercontinentali: l’importante è sapere quando si possono trovare le tariffe più basse.

Il risparmio possibile per alcuni paesi riguarda singoli mesi, per altri il periodo di “bassa stagione” è prolungato. Anche se il meteo può remare un po’ contro, l’idea di risparmiare fino al 55% sul soggiorno può essere un elemento da non sottovalutare. Ecco uno schematico promemoria.



Africa - Per chi sogna una settimana di relax sulle spiagge bianche delle Mauritius, il periodo economicamente più conveniente è giugno quando si spendono in media 172€ a camera a notte, ben 44% in meno rispetto al mese più caro che è proprio gennaio, il cui costo medio è di ben 307€. In Tunisia i periodi meno cari sono ben tre: febbraio, ottobre e dicembre con una media di 89€ in camera doppia, -36% rispetto al mese più caldo (in tutti i sensi) di agosto. Per l’Egitto si parte più “leggeri” a febbraio (73€) rispetto ad ottobre (113€) mentre in Sud Africa conviene andare a luglio (101€) piuttosto che dicembre (138€).



America Centrale - Nei paesi come Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador e Costa Rica invece, il periodo meno costoso è agosto, mentre quello più caro varia da gennaio a giugno con un’eccezione per il Guatemala che risulta più caro del 18% a dicembre.



Asia – Volando dall’ “altro lato del mondo” troviamo dei paesi come la Corea del Sud dove i listini hotel più bassi si estendono per tre mesi, ovvero da febbraio ad aprile, quando si può dormire a una media di 87€ a notte, per poi raggiungere il picco di 105€ a ottobre. La Thailandia e Hong Kong invece si mantengono bassi a giugno, rispettivamente con prezzi media di 62€ e 119€, mentre la Malesia conviene a luglio (32€ a persona a notte).



Sud America – Per viaggiare in questa parte del mondo basta portarsi dietro il passaporto, il visto consolare non è infatti necessario nella maggior parte dei paesi tra cui la Colombia, dove si può dormire a 45€ a persona da aprile a luglio, anche se il periodo più economico per 6 nazioni su 10 è agosto.



Caraibi – questa parte del mondo è piena di isole paradisiache, molto quotate per le lune di miele o fughe romantiche. Tra le più famose le Barbados che offrono un risparmio del 42% se si sceglie di visitarle a settembre (167€) rispetto a marzo (287€), periodi che valgono anche per le Bahamas (170€ contro 217€).



Europa, resto del mondo - Ci sono poi paesi come gli Stati Uniti che richiedono soltanto l’Esta ovvero Electronic System for Travel Authorization (info www.esta.us) e dove il prezzo degli hotel varia dai 120€ di gennaio ai 145€ di ottobre e dicembre, o l’Oceania con la Nuova Zelanda economica a giugno-luglio e più cara a febbraio e novembre. Sicuramente l’area più “tranquilla” dal punto di vista burocratico è l’Europa dove per viaggiare basta la carta d’identità e in qualche ora di macchina, treno o aereo si arriva un po’ ovunque. Qua i prezzi sono molto variabili e arrivano anche a differenze del 55% come nel caso della Grecia che spazia dai 71€ di febbraio ai 158€ di agosto, il picco della stagione turistica, molto simile a Malta, Cipro, Portogallo o Montenegro.



L'analisi e la comparazione dei prezzi è stata reaklizzata dall'Osservatorio Trivago, il grande motore internazionale di ricerca hotel.