Viaggi, le mete più amate: Porto è prima in Europa

1. Porto, Portogallo (+39% d'interesse nelle prenotazioni anno su anno) - La seconda città più grande del Portogallo è nota per l'atmosfera unica del quartiere di Ribeira, che appartiene al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Da provare le degustazioni di Porto e le serate fado.



2. Mosca, Russia (+27%) - In questa città con oltre undici milioni di abitanti, si affiancano tradizione e modernità che si fondono alla perfezione nella Piazza Rossa, dove si trovano la Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di Lenin e il centro commerciale GUM.



3. Brighton, Regno Unito (+60%) - Sulla costa della Manica, nel sud dell'Inghilterra, sorge la regale località di Brighton che offre numerose attività ricreative. La città in cui è nato il “Big Beat” offre inoltre una vita notturna movimentata e immersa nella musica, come l'area di North Line, che con i suoi numerosi negozietti offre un'ottima alternativa” per lo shopping. I viaggiatori amanti della cultura possono visitare il Royal Pavillion, un luogo esotico che unisce “India e Cina in un'immagine”.



4. Liverpool, Regno Unito (+39%) - I prodotti di esportazione più popolare della città portuale non sono più le spezie ma la cultura, lo sport e la musica: la città è la patria dei Beatles e di innumerevoli band inglesi “Alle banchine si trova il Tate Museum, il museo dei Beatles, alcuni buoni ristoranti e bar”.



5. Granada, Spagna (+29% ) - Grazie alla sua vicinanza al mar Mediterraneo e alla Sierra Nevada, la città Andalusa attira i turisti grazie alle sue numerose attività disponibili tutto l'anno. L'attrazione principale per molti visitatori è il patrimonio moresco della città, come Albayzin o Alhambra.



6. Funchal, Madeira, Portogallo (+21%) - La capitale dell'isola dei fiori Madeira era conosciuta un tempo per la coltivazione di finocchi e la pirateria, mentre oggi è nota come porto crocieristico e per essere la città natale di Cristiano Ronaldo. I turisti la apprezzano per il clima mite tutto l'anno, la varietà della flora e le molte attività disponibili grazie alla sua prossimità alle montagne, ai canali di acqua di Levada e alle numerose spiagge.



7. Oia, Grecia (+19%) - La città marinaia di Oia è stata costruita direttamente sui pendii di un cratere rendendo davvero unica l'architettura delle sue case-grotta che regala ai viaggiatori panorami mozzafiato e i migliori tramonti di tutto l'Egeo.



8. Cracovia, Polonia (+17%) - La seconda città più grande del Paese, ha continuato a rinnovarsi negli ultimi anni e conserva un centro storico straordinariamente ricco. Al di là degli edifici storici conservati in maniera eccezionale, Cracovia propone una ricca scena culturale e numerosi locali.



9. Valencia, Spagna (+21%) - La terza città più grande della Spagna attrae i viaggiatori con una ricca offerta di attività, dalle spiagge circondate da numerosi bar e ristoranti fino alla riserva naturale dell'Albufera. Un must per i buongustai è il Mercado Central.



10. Colonia, Germania (+23%) - Colonia è la quarta città più grande della Germania, conosciuta per il carnevale e per la sua cattedrale .La metropoli che sorge sulle rive del Reno attrae i visitatori internazionali non solo per la sua storia di oltre 2000 anni ma anche per i suoi numerosi eventi sportivi e festival. Per vivere appieno la sua natura festaiola non c'è nulla di meglio di una visita alle sue numerose birrerie e pub.



Questi invece i primi classificati della Travelers' Choice Destinations on the Rise Mondo, classifica compilata, come quella precedente, da Tripadvisor, il sito di viaggi più grande del mondo :



