Viaggi e vacanze: le destinazioni più desiderate del mondo

Quando devono pianificare una vacanza e scegliere una destinazione , i viaggiatori di tutto il mondo pensano in primo luogo a Londra . Il fascino cosmopolita di questa splendida capitale ha fatto salire la città del Big Ben dal sesto posto registrato lo scorso anno, alla vetta degli interessi di chi si mette in viaggio. Al secondo posto nella wish list dei vacanzieri si piazzano Istambul , in Turchia, seguita da Marrakech , in Marocco. Roma è l'unica destinazione italiana a inserirsi nella Top10 mondiale, piazzandosi in sesta posizione.

Sono questi i principali risultati dell'indagine di Tripadvisor Travelers' Choice Destinations Awards 2016, la classifica che riconosce i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. La classifica è stata compilata utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, così come sull'interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni in queste destinazioni su TripAdvisor.



La classifica mondiale vede dunque Londra scalare la classifica delle preferenze e aggiudicarsi la prima posizione assoluta del 2016, scalzando Marrakech (prima nel 2015) che scende in terza posizione, preceduta da Istanbul. Le altre destinazioni premiate sono sparse in tutto il mondo: in quarta posizione si attesta lo charme di Parigi, premiata insieme a Praga (al sesto posto) e Roma (7°). In Oriente spiccano Siem Reap in Cambogia (5°), Hanoi in Vietnam (8°) e Ubud a Bali (10°) mentre in America la protagonista è New York City, in nona posizione.



Roma si riconferma come destinazione molto amata dai viaggiatori di tutto il mondo, unica presente nella Top10 mondiale e in quella europea, nella quale occupa il quinto posto. In Europa la Città Eterna perde una posizione rispetto allo scorso anno in favore di Parigi, mentre nella classifica italiana si divide il podio con Firenze, al secondo posto, e con Venezia (3°), che rimangono salde nelle posizioni guadagnate nel 2015.



Sempre nella classifica italiana merita una menzione l'ottima performance dell'Emilia Romagna, con tre destinazioni in classifica: Rimini, che si tiene stretta la quarta posizione già guadagnata lo scorso anno, Cervia (7°) e Riccione (8°), Seconda regione più premiata il Trentino Alto Adige con Selva di Val Gardena (6°) e Pinzolo (10°). Completano la classifica italiana Sorrento (5°) e Milano (9°).



TOP TEN MONDO

1. Londra, Inghilterra

2. Istanbul*, Turchia

3. Marrakech, Marocco

4. Parigi, Francia

5. Siem Reap, Cambogia

6. Praga, Repubblica Ceca

7. Roma, Italia

8. Hanoi, Vietnam

9. New York City, New York

10.Ubud, Bali



TOP TEN EUROPA

1. Londra, Inghilterra

2. Istanbul*, Turchia

3. Parigi, Francia

4. Praga, Repubblica Ceca

5. Roma, Italia

6. Barcellona, Spagna

7. Lisbona, Portogallo

8. San Pietroburgo, Russia

9. Amsterdam, Paesi Bassi

10.Budapest, Ungheria



TOP TEN ITALIA

1. Roma, Lazio

2. Firenze, Toscana

3. Venezia, Veneto 4. Rimini, Emilia Romagna

5. Sorrento, Campania

6. Selva di Val Gardena, Trentino Alto Adige

7. Cervia, Emilia Romagna

8. Riccione, Emilia Romagna

9. Milano, Lombardia

10. Pinzolo, Trentino Alto Adige