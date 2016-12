Viaggi al top? Sri Lanka ti lascia a bocca aperta

Mare caldo, spiagge assolate e un territorio ricchissimo di storia, natura e tradizioni, tutte da scoprire. Sono questi gli elementi che fanno dello Sri Lanka, l'isola a sud dell'India una delle migliori destinazioni per le vacanze invernali al caldo secondo CartOrange. La stagione secca in Sri Lanka va da dicembre a marzo e questo ne fa una destinazione davvero interessante per l'inverno, ideale sia per chi desidera rilassarsi tra mare e natura, sia a chi è interessato alla storia e alla cultura di una popolazione gentile e ricca di tradizioni. Di sicuro un viaggio in Sri Lanka è anche un viaggio che arricchisce lo spirito.



L'ottava meraviglia del mondo - La proposta di CartOrange è particolarmente orientata alla scoperta degli aspetti meno noti dell'antica Serendib ( Ceylon per gli arabi) e al contatto con la cultura, la religione e le usanze locali. L'itinerario comincia con una visita all'antica capitale Polonnaruwa con le sue enormi dagoba (reliquiari buddhisti) e le statue del Buddha, patrimonio dell'umanità. Interessante anche l'antico sito archeologico di Sigiriya,che molti considerano lìottava meraviglia del mondo: è una roccia scoscesa alta 370 metri ed è a picco su tutti i lati, visibile da ogni parte della pianura. Da qui si può partire per i templi di Dambulla, che sono considerati in assoluto tra i più straordinari esempi di arte buddhista, per raggiungere quindi Kandy, città regale dove si può assistere a uno spettacolo di danze tradizionali.



In treno è un'altra cosa - L'altopiano centrale è tutto da scoprire con un viaggio in treno panoramico: si visiteranno le piantagioni di tè e le cascate di Devon Santa Clara, Ramboda e Diyaluma. Dopo aver visitato il parco nazionale di Yala con i suoi felini, si arriva infine a Katagarama, con il suo santuario dove è possibile assistere al rito serale della Puja, una serie complessa di suggestive cerimonie che servono a placare le divinità.



Natura spettacolare - Ma lo Sri Lanka riserva altre meraviglie, soprattutto naturali, come l'osservazione delle balene e dei delfini a Mirissa, l'escursione notturna per vedere le tartarughe a Rekawa e la visita all'Orfanotrofio degli elefanti a Pinnawela. E le attività sportive vanno dal rafting, anche notturno nelle notti che precedono la luna piena, alla navigazione in canoa e kayak per raggiungere templi sperduti, fino ai trekking diurni e notturni che toccano parchi nazionali e siti archeologici, da sorvolare anche in mongolfiera.



Informazioni metereologiche in tempo reale:www.meteo.it