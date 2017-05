Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra 1 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Kennedy Space Center 2 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Kennedy Space Center 3 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Center Houston 4 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Center Houston 5 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Center Houston 6 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Center Houston 7 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Smithsonian National Air and Space Museum, Washington DC 8 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Smithsonian National Air and Space Museum, Washington DC 9 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Smithsonian National Air and Space Museum, Washington DC 10 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Smithsonian National Air and Space Museum, Washington DC 11 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Air and Space Museum France 12 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Air and Space Museum France 13 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Canberra Deep Space Communication Complex 14 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Goldstone Deep Space Communications Complex 15 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Goldstone Deep Space Communications Complex 16 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Madrid Deep Space Communications Complex NASA 17 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra National Space Centre Leicestershire 18 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra National Space Centre Leicestershire 19 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Camp Turkey 20 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Camp Turkey 21 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Expo Noordwijk 22 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Expo Noordwijk 23 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Expo Noordwijk 24 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Museum Mosca 25 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Museum Mosca 26 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Museum Mosca 27 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Shuttle Atlantis 28 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Space Shuttle Atlantis 29 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Tsukuba Space Center 30 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Tsukuba Space Center 31 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Tsukuba Space Center 32 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra U.S. Air Force Space & Missile Museum 33 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra U.S. Air Force Space & Missile Museum 34 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Uchinoura Space Center 35 di 35 Tripadvisor Tripadvisor Vacanze spaziali, ma con i piedi per terra Uchinoura Space Center leggi dopo slideshow ingrandisci

La selezione di questi siti e attrazioni “spaziali” arriva da Tripadvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, è compilata in base al gradimento dei viaggiatori della community ed è dedicata a tutti quelli che sognano un viaggio cosmico.



Il sito spaziale più importante e più conosciuto al mondo si trova negli Stati Uniti: è il Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral. Si trova non lontano dalla città di Orlando ed è il celeberrimo punto di lancio dei missili (il prossimo è previsto per il 3 agosto). Il centro comprende anche uno “space camp” per bambini e ospita l’originale del famoso Space Shuttle Atlantis. Lo Space Center può essere visitato anche con un tour privato che comprende un pranzo in compagnia di un astronauta e una passeggiata virtuale sulla luna. Sempre a Cape Canaveral, si può visitare anche il U.S. Air Force Space & Missile Museum.



Se ci si sposta a Houston si può invece visitare un altro must per gli appassionati astrofili: lo Space Center Houston, in cui ammirare il Saturn Rocket e fare un tour dello Shuttle. Spostandosi invece a Washington DC, è da non perdere Il National Space and Air Museum, che ospita autentici cimeli come versioni a grandezza naturale di diverse navicelle spaziali e persino gli originali di alcuni veicoli di rientro, sonde spaziali, missili e altre strumentazioni.



Per chi preferisce invece ammirare dal vivo le bellezze del cielo il luogo ideale è in Sud America: l’Osservatorio astronomico del Deserto dell’Atacama organizza tour per ammirare le stelle con la guida di un astronomo che aiuta i visitatori a leggere il cielo, identificare le costellazioni e le nebulose, e scattare fotografie della superficie lunare grazie a dieci telescopi ad alta potenza.



Senza bisogno di attraversare l’Oceano, ci sono alcuni centri spaziali molto interessanti anche in Europa. Ad esempio nello Space Museum di Mosca si possono rivivere gli eventi della grande Corsa allo Spazio, gara storica tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Durante la Guerra Fredda non c’è mai stato un confronto diretto tra le due superpotenze, ma la loro costante rivalità ha trovato una delle sue massime espressioni proprio nella competizione per la conquista dello spazio. Nel museo sono esposti il primo satellite “Sputnik”, missili e motori a razzo, tutti i tipi di satellite, equipaggiamenti e le capsule dei veicoli spaziali Soyuz rientrate dal cosmo.



Da vedere anche il National Space Centre a Leicester nel Regno Unito, dove i bambini possono sperimentare l’addestramento per diventare astronauti, lo Space Expo nei Paesi Bassi e il Musée de l’Air et de l’Espace in Francia. Per i bambini che vogliono provare a camminare sulla Luna c’è lo Space Camp Turkey, uno degli unici tre “space camp” al mondo. È aperto tutto l’anno sia per le scolaresche che per le visite individuali, e propone l’apprendimento pratico in un contesto divertente, oltre ai simulatori basati sulle esercitazioni degli astronauti della NASA.



Più lontano, nel Sud est asiatico, in Australia si può visitare il Canberra´s Deep Space Complex: è di proprietà della NASA ed è uno degli unici tre complessi al mondo per la comunicazione nello spazio; gli altri due sono a Madrid in Spagna e a Glodstone in California. Grazie a queste strutture è garantita una copertura del sistema solare 24 ore su 24 mentre la terra gira su se stessa. Nella struttura di Camberra sono anche esposti la più grande pietra lunare al di fuori degli Stati Uniti, l’abbigliamento indossato dagli astronauti americani, il cibo che si mangia durante una missione spaziale e una tuta da astronauta dietro la quale mettersi in posa per scattare fotografie... spaziali.



Infine in Giappone ci sono il Tsukuba Space Center il centro per lo Sviluppo Aereonautico e Spaziale Giapponese che sorge all’interno della Tsukuba Science City, una delle più grandi tecnopoli al mondo, e l’Uchinoura Space Center.