Vacanze: quando lo chef fa la differenza

Dal Four Season di Hong Kong con la cucina di Chan Yan-Tak, primo chef cinese a conquistare una stella Michelin, al castello gastronomico dove domina l’estro e lo stile di Andreas Caminada, Secret Escapes, club di viaggi online specializzato in vendite flash per alberghi di lusso, vi propone una selezione del meglio dell’hôtellerie mondiale, da far gioire tutti i sensi.



Ristorante Rossellinis - Palazzo Avino, Ravello, Italia - Palazzo Avino è uno splendido albergo situato a Ravello, nella scenografica Costiera Amalfitana. La struttura è un’antica dimora gentilizia del XII secolo a 350 metri sul livello del mare, sapientemente riadattata ad albergo. Il Ristorante Rossellinis viene considerato tra i luoghi più suggestivi e romantici dell’intera Costiera Amalfitana. La cucina, frutto del bagaglio di esperienze accumulate negli anni dallo chef Michele Deleo, riflette una sapiente rielaborazione di diverse culture con le tradizioni e le materie prime locali, per un esperienza unica del palato. I raffinati piatti ideati dallo Chef si possono assaporare sulla terrazza esterna, accompagnati dall’incantevole panorama della distesa blu cobalto del mare, oppure nelle eleganti sale interne, classiche e ricche di charme.



Waldhotel Sonara, Dreis, Germania - Immerso in una foresta a una ventina di minuti dalla graziosa cittadina di Treviri, sorge il Waldhotel Sonara un hotel ristorante a conduzione familiare molto speciale. Il proprietario infatti risponde al nome di Helmut Thieltges, chef tedesco di fama mondiale che dopo aver rilevato l’hotel di famiglia lo ha trasformato in uno dei gourmet restaurant più apprezzati d’Europa. Nella cucina di Thieltges spiccano la ricerca di ingredienti di altissima qualità, che vanno a comporre piatti di puro gusto e armonia.



Hotel Bel-Air, Los Angeles - Immerso in 12 acri di giardino, l’Hotel Bel-Air è da sempre rinomato per essere una delle dimore preferite di molte celebrities dello star system, che soggiornano in questo meraviglioso cinque stelle per rilassarsi e gustare la cucina di uno degli chef più rinomati al mondo, Wolfgang Puck. Lo chef australiano ogni settimana fa visita al mercato dove seleziona i prodotti più freschi e più adatti alla stagione. La cucina parte da uno stile californiano rivisitato con influenze europee e mediterranee.



The Taj Mahal Hotel, New Delhi - Gli amanti della cucina giapponese non possono non provare almeno una volta nella vita lo stile e i sapori unici della cucina di Masaharu Morimoto, meglio noto come lo chef di ferro, uno degli artisti della cucina mondiale nonché star televisiva del famoso show Iron Chef. Per farlo l’indirizzo da prenotare è il Taj Mahal Hotel di New Delhi che ospita il celebre ristorante WASABI, dove grazie all’estro di Morimoto potrete gustare i piatti della tradizione giapponese, come tempura, teppanyaki e sushi, rideclinati per diventare qualcosa di nuovo e sorprendente.



Schauenstein Schloss Restaurant Hotel, Fürstenau, Svizzera - Famosa per essere una delle città più piccole del mondo, con i suoi 350 abitanti, Fürstenau ospita oggi uno dei luoghi più importanti della cucina mondiale, il castello gastronomico Schauenstein Schloss Restaurant Hotel di Andreas Caminada, 3 stelle Michelin e 19 punti Gault-Millau. La struttura risalente al XVII secolo mette a disposizione per il soggiorno sei stanze, tutte decorate in modo unico, che permettono agli ospiti di calarsi in un’atmosfera fiabesca ed intima, ideale per apprezzare lo stile unico del grande chef svizzero.



Four Seasons Hotel, Hong Kong - Il Four Season di Hong Kong oltre ad essere considerato uno degli hotel più belli d’oriente è anche molto rinomato per il livello sopraffino dei suoi ristoranti. L’apice si raggiunge con il Lung King Heen ristorante che vanta come Executive Chef Chan Yan-Tak, noto non solo per la sua cucina straordinaria ma anche per essere stato il primo cinese ad ottenere le 3 stelle Michelin. Tra le specialità della casa i piatti a base di pesce e frutti di mare e i favolosi dim sum. E dopo la cena? A disposizione degli ospiti SPA e piscina a sfioro da sogno.