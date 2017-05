Vacanze e famiglia: i consigli per chi vola con i bambini

Lo studio è stato realizzato a cura del motore di ricerca viaggi KAYAK e raccoglie le informazioni indispensabili per le famiglie che viaggiano con bambini, evidenziando i costi e i servizi riservati ai più piccoli offerti da compagnie di linea e low cost.



Molte differenze tra le varie compagnie - Per cominciare,Ryanair, EasyJet e Vueling applicano una tariffa fissa a tratta per neonati e bambini fino a 24 mesi che viaggiano in braccio; il costo del biglietto per i bambini a partire dai 2 anni, invece, è pari a quello per gli adulti. Alitalia e Lufthansa offrono tariffe agevolate per neonati e bambini maggiori di 2 anni. Il passeggino viene sempre considerato come bagaglio da stiva e viene imbarcato senza costi aggiuntivi.



Ryanair - I neogenitori che prenotano un volo con Ryanair con l’intenzione di tenere in braccio il proprio bambino - di età compresa tra gli 8 giorni e i 2 anni - dovranno tenere a mente che la compagnia low cost prevede il pagamento di un costo fisso di circa 20 € a tratta. Considerando i prezzi particolarmente vantaggiosi messi a disposizione da questa compagnia, a volte potrebbe quindi capitare di pagare per un neonato una tariffa superiore a quella prevista per un adulto. Se si decide, invece, di acquistare un posto a sedere per il proprio bambino, la tariffa equivarrà a quella prevista per un adulto e sarà necessario ricordarsi di portare con sé un seggiolino, dal momento che Ryanair non lo mette direttamente a disposizione dei passeggeri: la compagnia verificherà che il seggiolino soddisfi le norme di sicurezza previste.



…Easyjet e Vueling - Una situazione simile si verifica con EasyJet: per i neonati - di età compresa tra 15 giorni e 23 mesi - che viaggiano in braccio ai genitori è previsto il pagamento di una tariffa di circa 28 € a tratta, in aggiunta al costo del biglietto per l’adulto. La ricerca conferma che anche Vueling addebita un prezzo fisso per i bambini fino a 2 anni, ovvero 25 € a tratta. Per entrambe le compagnie, come per Ryanair, la tariffa per i bambini dai 2 anni in su è pari a quella per un adulto.



Le compagnie di bandiera - Con Alitalia i bambini fino a 24 mesi che viaggiano in braccio al genitore pagano fino all’80% in meno rispetto a un adulto; quando, invece, è necessario acquistare un posto a sedere per bambini dai 2 anni in su, è possibile approfittare di tariffe agevolate, fino al 20% in meno rispetto al prezzo previsto per un adulto. Qualora si scegliesse Lufthansa, volare con i bambini sarebbe ancora più conveniente: la compagnia tedesca, infatti, permette ai minori di 2 anni di viaggiare in braccio al genitore gratuitamente o a tariffe agevolate (a seconda delle tratte) e mette a disposizione dei bambini sopra i due anni uno sconto del 25% circa rispetto al prezzo pagato da un adulto.