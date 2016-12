Vacanze di lusso? Qui il sogno diventa realtà

1.Il miglior hotel al mondo - 26 Gennaio 2016: l’Umaid Bhawan Palace di Jodhpur, in India, è stato nominato il miglior albergo al mondo dal più grande sito di viaggi, TripAdvisor, negli annuali Travellers’ Choice Awards. E' la prima volta che un hotel indiano ottiene un tale riconoscimento. Arroccato sul promontorio che domina Jodhpur, l’Umaid Bhawan Palace, l'ultimo dei grandi palazzi dell’India, è stato una delle più grandi residenze reali in tutto il mondo. Progettato dal noto architetto edoardiano Henry Vaughan Lanchester, il palazzo è forse dei migliori esempi di Art Déco, costruito interamente in arenaria dorata.



2.Seychelles - Il team del Maya Luxury Resort & Spa nelle Seychelles, membro di The Leading Hotels of the World, ha scoperto la formula per vivere il lusso nella sua pura essenza e senza sofisticazioni. Ogni villa del resort beneficia, infatti, di un servizio di maggiordomo dedicato per soddisfare ogni esigenza dell’ospite, con un’attenzione e una dedizione seconde a nessuno. I maggiordomi del Maya incarnano la stessa filosofia del resort: ‘Whatever, Wherever, Whenever’, anticipando ogni esigenza del cliente.



3.Madagascar - Se desiderate vivere una vacanza da favola in un’esclusiva isola privata il Constance Tsarabanjina in Madagascar è la scelta perfetta, anche per la natura impareggiabile che lo circonda. A Tsarabanjina il bianco abbagliante della sabbia si fonde con il verde della vegetazione e con il turchese del mare, da cui emergono antichissime rocce scure. Dal tramonto alla notte, non esiste spettacolo più suggestivo: il cielo tinto di rosso, arancione o viola si trasforma in un luminoso tappeto di stelle che si specchiano nelle acque dove brilla il plancton.



4.Hong Kong: lusso entra in cucina - Il Mandarin Oriental di Hong Kong, è stata ancora una volta premiata con un numero totale di quattro stelle Michelin nei suoi tre ristoranti. Pierre, che propone la cucina audace del pluripremiato chef Pierre Gagnaire, nella guida 2016 conserva le sue due stelle Michelin. Man Wah, il ristorante cantonese dell’hotel che offre squisite specialità locali e regionali, mantiene una stella Michelin. Mandarin Grill + Bar, un’istituzione nel panorama culinario di Hong Kong, dove l’estro dell’Executive Chef Uwe Opocensky propone una moderna interpretazione di piatti classici alla griglia e i migliori piatti di mare



5.Le “vele di Fanjove - Fanjove è una piccola ed incontaminata isola privata della Tanzania, si colloca nella parte Orientale dell’ Africa ed è interamente bagnata dalle calde acque dell’Oceano Indiano. La si raggiunge con un volo da Dar es Salaam, capitale della Tanzania. A Fanjove si trova un’intatta e fantastica barriera corallina lunga 11 km che ospita un ricchissimo ecosistema di flora e fauna. Sull’isola sono presenti solo sei alloggi ecosostenibili detti Banda che nel linguaggio Ki-Swahili significa “capanno” . La forma somiglia alla vela del “Dhow”,imbarcazione locale, che solca il mare antistante l’isola.



6.Bangkok, l’hotel degli scrittori – il Mandarin Oriental, è stato costruito nel 1876 e situato in posizione panoramica sulle rive del fiume Chao Phraya a Bangkok. L’albergo è stato fonte di ispirazione per una serie di scrittori di fama mondiale, da Joseph Conrad, Somerset Maugham fino a Wilbur Smith e John Le Carre. Il Mandarin Oriental di Bangkok vanta una reputazione internazionale per il suo stile unico e il suo splendido servizio tra cui otto ristoranti. L'hotel dispone di barche private in legno tek che permettono ogni giorno l'accesso alla famosa Thai Cooking School, il ristorante thailandese dell'hotel, la pluripremiata Oriental Spa e Centro Benessere.



7.Il sogno di Bora Bora - Si scrive Polinesia Francese, si legge St. Regis Bora Bora, il Resort dove i sogni diventano realtà: grazie all’altissima qualità dei servizi offerti, alla cura di ogni il St. Regis Bora Bora Resort ha ricevuto da TripAdvisor il premio TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2016 ed è stato nominato Miglior Indirizzo del Sud Pacifico. Inoltre, il resort è stato inserito nella ristrettissima classifica stilata da Condé Nast Traveller tra i 9 Migliori Resort al Mondo.



8.Slovenian luxury - Il Kempinski Hotel Adriatic situato su una punta del golfo di Pirano, proprio di fronte alla magica cittadina, nel gusto e nell’impeccabile stile Kempinski, ha una spiaggia privata, una serie di piscine e vasche idromassaggio digradanti verso il mare trasparente e vanta una gastronomia di altissimo livello sulla splendida terrazza del ristorante Kanova. Gli interni esclusivi riflettono una calda atmosfera mediterranea e fondono armoniosamente design classico e contemporaneo; le camere, ampie e arredate lussuosamente, offrono una splendida vista sulla campagna istriana o sul mare; ha una spa di 3000 mq e un campo da golf 18 buche adiacente.



9.Cinque stelle in Alta Pusteria - L' Hotel Monika di Sesto è il primo hotel a 5 stelle di tutta l’Alta Pusteria. Con le 9 nuove suite De Luxe a tema, con terrazzi fino a 50 metri quadri per stare all’aria aperta in completa privacy, una piscina esterna di 20 metri a sfioro affacciata sulla celebre montagna Meridiana di Sesto (Patrimonio dell’Unesco), una grande sauna panoramica esterna. La parte interna della spa si snoda su 800 m e la piscina indoor ha lettini ergonomici con idromassaggio e la musica che si diffonde sott’acqua regalando momenti di puro relax a ritmo di melodie new age.



10.Costa Smeralda - Cento esclusive camere con vista mozzafiato si affacciano sullo splendido golfo del Pevero; 3 raffinati ristoranti che alternano diversi sapori, 5 piscine a sfioro con cascate a vari livelli immerse nell’incanto di giardini fioriti. Tutto questo e molto altro è il Colonna Pevero Hotel, un vero e proprio eden, paradiso di quiete e armonia a 5 stelle, situato nel cuore della Costa Smeralda ad appena 250 metri dalle spiagge smeraldine più famose al mondo.



11.Lusso in catamarano - Anche quest’anno Horca Myseria ha riservato i migliori catamarani della Flotta Sunsail e della Flotta Marine Cat Sey, di circa 14 metri di lunghezza, per navigare in pieno confort nell’arcipelago delle Seychelles: il catamarano Leopard 444 ha una larghezza di 7 metri, è dotato di climatizzatore ed è il primo catamarano della Flotta Sunsail ad avere un pozzetto di prua, accessibile direttamente dal salone principale. Sottocoperta sono presenti 4 grandi cabine con letti matrimoniali dotate di bagno privato en-suite con doccia e servizi igienici separati.