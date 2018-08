Vacanze attive: paese che vai, trekking che trovi

GoodTrekking, portale del Network Valica che racconta il mondo dell’escursionismo e delle vacanze outdoor, ha in serbo un planning per un fine estate indimenticabile, con un ventaglio di proposte davvero irresistibile.



Trekking a Campo Imperatore - Per iniziare il tour non può mancare un’escursione in un gioiello incorniciato da monti che sfiorano il cielo, superando i 2000 metri, come le vette del Corno Grande, il Monte Aquila, il Monte Scindarella, il Monte Portella, il Monte Camicia e Brancastello, giusto per annoverarne alcuni. Il paesaggio caratteristico di questo luogo, squisitamente italiano. Fresco d’estate e con una temperatura un po’ più rigida durante l’inverno. Si tratta di Campo Imperatore, il “piccolo Tibet italiano” che saprà stupirvi con i suoi 150 mila ettari di estensione, 2600 specie di piante, orchidee e anche una fauna incredibile, come orsi, lupi, camosci e aquile reali.



Monte Baldo - Dall'Abruzzo al Veneto. Con 2128 metri d’altitudine, il Monte Baldo è il luogo ideale per un’escursione di trekking con vista mozzafiato sul Lago di Garda. A confine tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, è amatissimo dagli escursionisti e dai turisti in genere, per l’ampia varietà di sentieri che offre e per i magnifici panorami che si godono dalla sua cima. I percorsi che offre sono di difficoltà media o difficile, adatti a un escursionista esperto, con una configurazione “ad anello”. Da segnalare due percorsi molto interessanti: l’anello di Malcesine e San Michele e il Sentiero del Ventrar.



Trekking estremo: Monte Huashan - Per i più impavidi, coloro che anche in vacanza vogliono vivere emozioni fuori dagli schemi, in Cina possono trovare un percorso che richiede grande coraggio e molta resistenza. E' la vetta del Monte Huashan, nella provincia cinese dello Shaanxi e uno dei cinque Monti Sacri della Cina. Questo percorso prevede anche brevi camminate per riprendere fiato, tra semplici assi di legno che si attaccano a pareti verticali da brivido o brevi arrampicate su scalinate scavate nella roccia, ma non bisogna soffrire di vertigini perché sotto i piedi si apre spesso un vorticoso precipizio. I cinque punti di sosta di questo itinerario sono totalmente sospesi nel vuoto, ma formano i petali di un fiore, da qui il nome Huashan, “fiore di montagna”.



Trekking per innamorati - In Austria, c'è un sentiero dedicato agli innamorati, il Sentiero dell’Amore - “Weg der Liebe”- che si trova nelle Alpi di Millstätt, sull’omonimo lago. Il Millstätter See, chiamato “perla della Carinzia”, si estende per 12 chilometri ed è largo quasi due, ha 141 metri di profondità e temperatura che in estate si aggira sui 26°C. Un itinerario di grande effetto scenografico per i panorami di estremo romanticismo con una vista di disarmante bellezza.