Vacanze all’insegna di Twitter: parti con 140 caratteri in valigia

Gli #hashtag da consultare, tanto per cominciare una prima ricognizione, possono essere #turismo, #vacanze e #viaggio, oppure la loro versione internazionale come #tourism, #travel, #holiday, #vacation, #travelling, #wonderlust, #ttot (Travel Talk on Twitter), #traveltuesday, #tt (Tuesday travel).



Chi ha già in mente una destinazione può inserirne il nome nel motore di ricerca interno a Twitter: compariranno moltissimi contenuti, tra cui i luoghi più interessanti da visitare, foto, video e commenti di chi ci è già stato. Ad esempio, basta guardare le immagini condivise dai turisti di tutto il mondo a proposito della Torre di Pisa (#leaningtower). In questo modo si possono anche condividere esperienze, informazioni o semplicemente chattare con altri viaggiatori.



Se invece, come capita spesso, vogliamo verificare un’informazione o chiedere una conferma su una prenotazione, un orario, o un ritardo mentre siamo già in viaggio e ci serve una risposta in tempi rapidi, si può ricorrere all’account degli enti del turismo locali, delle compagnie aeree o degli aeroporti. Sono molti anche gli alberghi e le strutture pronte a risposte a giro di cinguettio. KLM, ad esempio, fornisce risposte in tempi rapidissimi in 13 lingue 24 ore su 24, e anche American AirLines è sempre a disposizione dei passeggeri per risolvere criticità in tempo reale a colpi di tweet. E per avere sempre a portata di mano gli account più utili, basta inserirli in una Lista di Twitter.



Chi invece ha sempre desiderato avere un concierge a disposizione può sfruttare il servizio offerto da HiltonSuggests, sempre online per offrirvi consigli su eventi e attività da fare quando arrivate in città; invece il Sol Wave House Hotel è il primo nel suo genere a definirsi “Tweet experience hotel”: puoi richiedere con un Tweet cibo, bevande o altri servizi.



Chi vuole entrare in contatto diretto con la propria destinazione prima ancora di muoversi da casa può trovare su Twitter gli account di alcuni dei monumenti e luoghi tra i più famosi del mondo: tra questi, ad esempio, il Taj Mahal, la Torre Eiffel, il Teatro dell’Opera di Sydney o la Cattedrale di Notre-Dame. Utilizzando Periscope si possono poi scoprire, ad esempio, i tesori nascosti nei più bei parchi di New York grazie a NYC Parks o fare un giro all’interno del Yellowstone National Park.



Infine, qualche curiosità. I siti più cinguettati del mondo sono @MuseumModernArt (Followers: 4.905.443 - Tweets: 10.954), @Tate (Followers: 4.254.075, Tweets: 13.735), @DesignMuseum (Followers: 4.176.863, Tweets: 14.176). Il Messico si conferma una delle mete più seguite anche su Twitter (@VisitMex: followers 1.387.305; Tweets: 15.434), ma nella classifica delle città con il più alto numero di follower ci sono anche località meno note, come Giacarta e Bandung in Indonesia e Gedda in Arabia Saudita.