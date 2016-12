9 gennaio 2015 Vacanza a Malta, l’ombelico del Mediterraneo La Valletta (tra le 15 Top città Best in Travel 2015 di Lonely Planet), templi ciclopici, tracce dei Cavalieri di Malta, capolavori di Caravaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Misteriosi templi megalitici, capolavori di Caravaggio, palazzi, chiese, fortificazioni eretti dal potente Ordine Sovrano Militare di San Giovanni di Gerusalemme, baluardo della Cristianità, che la governò dal 1530 al 1798: è un viaggio a ritroso nel tempo in 7.000 anni di storia quello che si fa Malta, incantevole isola incastonata nel centro del Mediterraneo, a meno di 100 km a sud della Sicilia.