Tutti a bordo: lo spettacolo dei sette mari

06:00 - Cos’hanno in comune le isole della Sonda e i fiordi norvegesi? Le isole Damanyat, in Oman, e la selvaggia Islanda? E le isole Molucche con l’India del Sud? La possibilità di raggiungerle con un ritmo lento e piacevole, tutte destinazioni da vedere navigando, come propone Kel 12. Su fiumi, mari o fiordi, si parte per un viaggio slow alla scoperta del mondo.

Nel mare del Nord - Si parte alla volta dell’Islanda e i suoi fiordi a bordo di uno sloop inglese di 60 piedi, l’Aurora Arktika. Sospinti dal vento polare, ci si inoltra silenziosi tra le insenature e le baie dei fiordi nord-occidentali d’Islanda, dove vivono delfini, balene, stormi di uccelli marini che nidificano tra le scogliere, volpi artiche in cerca di cibo. Si attracca per ammirare paesaggi mozzafiato, cascate maestose, piccoli specchi d’acqua tra le vallate, vecchi relitti di pescherecci e qualche insediamento abbandonato.



Esotismo estremo, l’India meridionale – Un viaggio che si svolge via terra attraverso il Tamil Nadu e il Kerala, ma che custodisce una perla: una navigazione di una giornata a bordo di una kettuvallam, l’imbarcazione tradizionale tipica della zona, alla scoperta delle backwaters, il reticolo di canali artificiali, fiumi e laghi naturali che attraversa la regione del Kerala come una ragnatela.



La crociera più glamour - Un lussuoso catamarano, l’unico di tutto l’Oman, per fare rotta verso le isole Damanyat: riserva naturale dal 1996, le nove isole rocciose sono circondate dalla barriera corallina che ospita mante, seppie, aragoste, tonni, aquile marine, tartarughe e squali balena. Fare lunghi bagni rilassanti in acque tiepide e cristalline: c’è forse qualcosa di meglio per terminare un viaggio intenso attraverso il deserto del Wahiba Sands?



In veliero alle Molucche - Una lunga navigazione a bordo della Matahariku, fascinoso veliero in legno, tra le Molucche e l’arcipelago di Raja Ampat. Dieci giorni per lasciarvi incantare da una barriera corallina inviolata e pullulante di vita, da lagune che offrono riparo ad aquile di mare, tartarughe, dugonghi e a numerosi tipi di squali, da piccoli villaggi costruiti su palafitte e dalle pitture rupestri di Mesenta. Un viaggio nella natura, nei colori e nei profumi delle antiche ‘isole delle spezie’.



Un classico del nord - Una crociera a bordo di un moderno postale per conoscere la vita dei marinai, osservare i fenomeni naturali più straordinari –l’aurora boreale in inverno e il sole di mezzanotte in estate-, e scoprire i villaggi di pescatori delle isole Lofoten. Seguite l’ago della bussola e, percorrendo le tappe dell’hurtig ruten, la rotta veloce, attraverso i maestosi fiordi della costa norvegese, arrivate alla fine del mondo: si fa rotta verso Capo Nord!



Inseguendo Gauguin - Aranui 3: questo il nome della nave da crociera e cargo che parte da Papeete e, navigando per quasi 800 miglia, raggiungendo le lontane Marchesi e collegandole con il resto del mondo. Questo arcipelago vulcanico composto da 12 isole –di cui solo 6 abitate!- è uno dei luoghi più remoti della terra: qui, in mezzo ad una natura davvero intatta, si praticano danze antiche e tatuaggi rituali. La chicca del viaggio? La presenza a bordo di uno studioso di storia e cultura delle Isole Marchesi, capace di raccontare questi territori affascinanti e poco esplorati che, con la loro bellezza selvaggia, hanno stregato anche il leggendario Paul Gauguin.



Come nell’Ottocento - Un punto di vista “a pelo d’acqua” sulle isole della Sonda, in Indonesia: una navigazione a bordo di un elegante veliero in legno dall’isola di Flores all’arcipelago di Komodo alla scoperta di una natura rigogliosa e verdeggiante e di popolazioni che vivono isolate, lontane da tutto, e hanno conservato usanze e riti arcaici e antichissimi. Un’esperienza antropologica di forte impatto: un viaggio da veri esploratori.



